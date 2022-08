Διδακτορική φοιτήτρια καταδικάστηκε σε 34 χρόνια κάθειρξης για tweets κατά της κυβέρνησης της Σαουδικής Αραβίας

Διδακτορική φοιτήτρια στο βρετανικό πανεπιστήμιο Λιντς, η Σάλμα αλ Σεμπάμπ, 34 ετών, συνελήφθη τον Ιανουάριο του 2021, ενώ έκανε διακοπές στην πατρίδα της.Η μητέρα δύο παιδιών καταδικάστηκε την 9η Αυγούστου να εκτίσει 34 χρόνια κάθειρξη διότι «βοηθούσε» διαφωνούντες στην προσπάθειά τους να «αποσταθεροποιήσουν το κράτος», αναπαράγοντας tweets τους.Σύμφωνα με το φιλικό της πρόσωπο —που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο υπό τον όρο να μην κατονομαστεί για την ασφάλειά του—, η Σάλμα αλ Σεμπάμπ δεν έπαιρνε την απειλή των καταδοτών «στα σοβαρά».«Είχαμε συζητήσει το γεγονός ότι υπήρχε κόσμος που την παρενοχλούσε στο Twitter κι ενημέρωνε τις υπηρεσίες ασφαλείας για όλα τα tweets της», είπε.«Όμως δεν θεωρούσε πως οι αρχές θα ενδιαφέρονταν για κάποια που είχε λιγότερους από 2.000 ακολούθους», πρόσθεσε.Η Σαουδική Αραβία σκλήρυνε την καταστολή των διαφωνούντων, ιδίως των φεμινιστριών, αφότου ο πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν έγινε de facto ηγέτης της το 2017. Οι πιο ζηλωτές οπαδοί του καθεστώτος εκφοβίζουν και καταγγέλλουν συχνά επικριτικές φωνές στο Twitter.Salma al-Shehab is a courageous women's rights defender & beloved wife and mother who was sentenced to 34 years in jail plus a 34-year travel ban for tweets calling for basic human rights.We won't let it stand. #FreeSalma pic.twitter.com/PO0GaoNvVT — The Freedom Initiative (@thefreedomi) August 18, 2022 Οι αρχές έχουν δημιουργήσει την εφαρμογή «Κολόνα Αμν», το όνομα της οποίας στα αραβικά μπορεί να αποδοθεί ελεύθερα «είμαστε όλοι πράκτορες της ασφάλειας». Η εφαρμογή αυτή, που «επιτρέπει στους πολίτες και τους κατοίκους να αναλαμβάνουν ρόλο αστυνομικού», δίνει τη δυνατότητα καταγγελίας εγκλημάτων ή δυστυχημάτων — και επίσης, τη δυνατότητα καταγγελίας αντιπάλων της κυβέρνησης.Σιίτισσα σε κατά πλειονότητα σουνιτική χώρα, η Σάλμα αλ Σεμπάμπ, η οποία έχει περίπου 2.600 ακολούθους στον λογαριασμό της στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης ( @I_Salma1988 ), αναρτούσε tweets στα αραβικά κυρίως για τα δικαιώματα των γυναικών στο υπερσυντηρητικό βασίλειο του Κόλπου.Η καταδίκη της έγινε γνωστή λίγες εβδομάδες μετά την επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν στη Σαουδική Αραβία, που επικρίθηκε εξαιτίας των κατάφωρων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο βασίλειο.Η Ουάσινγκτον διαβεβαιώνει ότι θίγει συχνά το ζήτημα των ελευθεριών στις επαφές της με το Ριάντ και ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Νεντ Πράις εκτίμησε χθες ότι «το να υπερασπίζεται κανείς τα δικαιώματα των γυναικών δεν πρέπει να ποινικοποιείται».Η Διεθνής Αμνηστία κατήγγειλε τη «σκανδαλώδη» καταδίκη της και απαίτησε οι αρχές να αφήσουν ελεύθερη τη Σάλμα Αλ Σεμπάμπ."Salma al-Shehab is imprisoned for her women's rights activism...as well as her religious identity," says @USCIRF Salma al-Shehab, a brave women's rights activist & beloved mother, was was sentenced to 34 years in jail in #SaudiArabia for tweets. https://t.co/umN7WLYJxC — The Freedom Initiative (@thefreedomi) August 16, 2022 Το πανεπιστήμιο του Λιντς ανέφερε πως «ανησυχεί» και θα επιδιώξει να της προσφέρει βοήθεια.