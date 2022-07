«Τα έσπασε» όλα πάλι... Σάνα Μαρίν: Viral η ροκ εμφάνιση της Φινλανδής πρωθυπουργού σε συναυλία με κοντό σορτς και δερμάτινο

«Η Νο 1 πρωθυπουργός στον κόσμο», «Είναι θρύλος», «Bosslady» είναι μερικά από τα σχόλια με τα οποία επέλεξαν οι χρήστες της πλατφόρμας να εκφράσουν τον θαυμασμό τους, ενώ τα emoji με καρδούλες και φωτιές έδιναν κι έπαιρναν.



Στον δικό της λογαριασμό, η Σάνα Μαρίν ανέβασε μια φωτογραφία από το φεστιβάλ όπου πόζαρε η ίδια με τον σύζυγό της, επισημαίνοντας στη λεζάντα ότι «οι διακοπές ξεκινούν σήμερα».

Don't even try to pretend that your prime minister is anywhere near as effortlessly cool as Sanna Marin at Ruisrock Festival this weekend 🇫🇮 pic.twitter.com/D8FXay59Ea