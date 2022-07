Βίντεο σοκ με αεροσκάφος κάθετης απογείωσης Osprey να συντρίβεται σε αεροπλανοφόρο σκοτώνοντας τρεις πεζοναύτες

Ένα συγκλονιστικό βίντεο που δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά online πριν από λίγες μέρες καταγράφει τη στιγμή της συντριβής ενός αμερικανικού στρατιωτικού αεροσκάφους πάνω σε ένα πλοίο του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ, ένα τραγικό συμβάν που οδήγησε στον θάνατο τριών νεαρών πεζοναυτών το 2017.



Σύμφωνα με την Daily Mail, στα επίμαχα πλάνα που δημοσιεύτηκαν online το Σάββατο φαίνεται το αεροσκάφος MV-22 Osprey να επιχειρεί προσγείωση πάνω στο αποβατικό πλοίο USS Green Bay και τελικά να συντρίβεται λόγω τεχνικών προβλημάτων.



Το δυστύχημα - ένα από τα πολλά που έχουν σημαδέψει την ιστορία του εξελιγμένου ελικοπτέρου από την πρώτη του πτήση το 1989 - συνέβη στις στις 5 Αυγούστου του 2017, όταν το USS Green Bay βρισκόταν στην ακτή του Κουίνσλαντ, στην Αυστραλία.

CONTENT WARNING: Harrowing never-before-seen footage has emerged from the fatal crash of a US Marine Corps MV-22 Osprey at USS Green Bay, Rockhampton in 2017.



The American military aircraft had been attempting to land on the crowded deck of an amphibious transport dock. #9News pic.twitter.com/CfeTDDlzhi