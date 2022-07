Ντού στους απέναντι... Ο Στρατός Ξηράς σχεδιάζει την απόκτηση νέων ταχυπλόων με επίκεντρο το CB-90!

Σε τροχιά εξοπλιστικής ενίσχυσης εκτός της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) και του Πολεμικού Ναυτικού (ΠΝ) βρίσκεται και ο Στρατός Ξηράς. Το ε...

Στη κατεύθυνση αυτή σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του γράφοντος η Διεύθυνση Ειδικών Δυνάμεων (ΔΕΔ) σε συνεργασία με τη Διοίκηση Ειδικού Πολέμου του ΓΕΕΘΑ καθώς και το επιτελείο της ΑΣΔΕΝ βρίσκονται στη φάση κατάρτισης των τεχνικών προδιαγραφών για την απόκτηση ταχυπλόων μεταφοράς προσωπικού κλειστού τύπου. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν στο DefenceReview.gr πως στο επίκεντρο βρίσκεται ένα σκάφος τύπου CB-90 των Σουηδικών Αμφίβιων Δυνάμεων (Amfibiekåren) με αντίστοιχες δυνατότητες, ικανότητες και επιδόσεις.Σε πρώτη φάση σχεδιάζεται από το ΓΕΣ και το ΓΕΕΘΑ η απόκτηση ενός αριθμού σκαφών όπως τα CB-90 ώστε επιτέλους οι Αμφίβιοι Καταδρομείς να διαθέτουν σκάφη στρατιωτικών προδιαγραφών και όχι πολιτικές σχεδιάσεις πνευστών σκαφών (φουσκωτά) αμφίβολης επιχειρησιακής αξίας λόγω εγγενών μειονεκτημάτων (έλλειψη θωράκισης, περιορισμένη ακτίνα δράσης, αδυναμία ύπαρξης κατάλληλου οπλισμού, μικρό εκτόπισμα).Κατά τη παρούσα φάση οι επιτελείς καταρτίζουν τις επιχειρησιακές προδιαγραφές και τα τεχνικά στοιχεία που θα πρέπει να έχουν τα υποψήφια σκάφη. Κύρια στοιχεία είναι τα σκάφη να είναι μήκους τουλάχιστον 15 μέτρων, με δυνατότητα μεταφοράς κατ’ ελάχιστο 18-20 στρατιωτών μετά φόρτου μάχης τρίτης γραμμής σε ειδικό χώρο με προδιαγραφές θωράκισης έναντι όπλων μικρού διαμετρήματος, ικανότητας να φέρουν τηλεχειριζόμενο ή τηλεχειριζόμενους σταθμούς οπλισμού ή ακόμη και εγκατάστασης βλημάτων μικρού βεληνεκούς για τη προσβολή στόχων καθώς και πλήρους εξοπλισμού σύγχρονων αισθητήρων και μέσων διοίκησης και ελέγχου.Οι πρώτες αναφορές μιλούν για κόστος ανά σκάφος περί τα 3 με 4 εκατομμύρια ευρώ, ποσό ανάλογο ενός σύγχρονου σκάφους στρατιωτικών προδιαγραφών όπως αυτές που αναφέρθηκαν παραπάνω.Σε επιτελικό επίπεδο στόχος του ΓΕΕΘΑ είναι η ταχεία μεταφορά δυνάμεων, η ενίσχυση και προενίσχυση νήσων και μικρονήσων, η υποστήριξη κύριων και ενδιάμεσων νήσων στη Περιοχή Ευθύνης της ΑΣΔΕΝ, η ανακατάληψη μικρονήσων και βραχονησίδων καθώς και οι καταδρομικές ενέργειες στα μικρασιατικά παράλια. Τα σκάφη σχεδιάζεται να υπηρετούν στις Μοίρες Αμφίβιων Καταδρομών (ή Ειδικά Τμήμα Εθνοφυλακής) και παράλληλα να εξυπηρετούν και τις Δυνάμεις Αμέσου Επεμβάσεως που αποτελούνται από τμήματα των Ταγμάτων Πεζικού.Παράλληλα όπως πληροφορείται το DefenceReview.gr προγραμματίζεται σε επίπεδο Saab να καταπλεύσει στην Ελλάδα το σουηδικό CB-90 στα πλαίσια δοκιμών και αξιολόγησης και ενδεχομένως να το δούμε και στην έκθεση DEFEA 2023.Σημειώνεται ότι οι Ειδικές Δυνάμεις και συγκεκριμένα οι Μοίρες Αμφίβιων Καταδρομών στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα αποκτήσουν τα επόμενα χρόνια τα σκάφη Viking Norsafe S-1200 Armored Munin. Η σύμβαση για τα 41 σκάφη ανέρχεται στα 16 εκατομμύρια ευρώ.Όπως τονίζουν επιτελείς του ΓΕΣ και του ΓΕΕΘΑ στον γράφοντα το προαναφερθέν πρόγραμμα αφορά την αντικατάσταση του υφιστάμενου στόλου σκαφών Magna 690 RIB που υπηρετούν στα ΕΤΕΘ. Συνεπώς η ανάγκη για σκάφη όπως το CB-90 ή άλλες σχεδιάσεις παραμένει δεδομένη.Η σουηδική SAAB παρουσίασε στα πλαίσια της έκθεσης αμυντικών συστημα΄των DSEI 2021 στο Λονδίνο το νέο CB-90 New Generation. Στο CB-90 New Generation έχουν λάβει χώρα μια σειρά από βελτιώσεις όπως το νέο τακτικό σύστημα μάχης ικανό να διασυνδέεται και χαρακτηρίζεται από διαλειτουργικότητα με άλλα οπλικά συστήματα όπως πλοία και εναέρια μέσα, νέους αισθητήρες όπως το ηλεκτροπτικό σύστημα επί των σκαφών καθώς και το ραντάρ Saab Giraffe 1X μια εξαιρετική προσθήκη ικανή να παρέχει στο σκάφος τη κατάλληλη έγκαιρη προειδοποίηση από πλειάδα απειλών (UAV, αεροσκάφη, ελικόπτερα).Σε γενικές γραμμές η βασική αποστολή παραμένει η ίδια για το σκάφος που σχεδιάστηκε για τις ανάγκες των ειδικών δυνάμεων της Σουηδίας στο αρχιπελαγικό περιβάλλον της σκανδιναβικής χώρας: ταχεία μεταφορά και ανάπτυξη αμφίβιων δυνάμεων σε δυσπρόσιτα σημεία και βραχώδεις ακτές.Το CB90 Next Generation (CB90 NG) έχει μήκος 16,3 μέτρα, αναπτύσσει μέγιστη ταχύτητα 45 κόμβων ενώ με έχει ακτίνα δράσης 300 ναυτικά μίλια με συνεχή ταχύτητα 38 κόμβων σε κατάσταση θάλασσας 1. Το σκάφος της Saab μεταφέρει 21 πλήρως εξοπλισμένους στρατιώτες.Το CB90 Next Generation (CB90 NG) δέχεται πλειάδα και πληθώρα οπλικών συστημάτων ικανά να παρέχουν κατασταλτικό πυρ και πυρά υποστήριξης στις αμφίβιες δυνάμεις που αποβιβάζονται. Ενδεικτικά αναφέρεται η τηλεχειριζόμενη οικογένεια πύργων οπλισμού της Saab με την ονομασία Trackfire. To Trackfire διαμετρήματος 12,7 χιλιοστών δοκιμασμένο από τις σουηδικές αμφίβιες δυνάμεις διακρίνεται για την ακρίβεια πυρών σε μεγάλες αποστάσεις.Επίσης, στο σκάφος μπορούν να τοποθετηθούν και «μικρά» κατευθυνόμενα βλήματα όπως τα Helfire, τα γαλλικά MMP ή τα αντιαεροπορικά βλήματα βραχέως βεληνεκούς τύπου RBS-70. Σημειώνεται, ότι τα ελληνικά CB-90 του Λιμενικού Σώματος διαθέτουν και δύο μικρού διαμετρήματος πολυβόλα 7,62 χιλιοστών στη πλώρη μέσα σε κρύπτες και με τηλεχειριζόμενη λειτουργία μέσα από την καμπίνα διακυβέρνησης.https://defencereview.gr