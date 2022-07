Έλεος...!!! Συντρίμμια τεράστιου κινεζικού πυραύλου ενδέχεται να πέσουν και στην Ελλάδα μέσα στο Σαββατοκύριακο!

Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως, ο πύραυλος μήκους 30 μέτρων, ζυγίζει περίπου 22 τόνους και θεωρείται αρκετά δύσκολο, να διαλυθεί σε πολύ μικρά κομμάτια, όση ώρα περιστρέφεται στην τροχιά της Γης. Ταυτόχρονα, δεν διαθέτει το καθιερωμένο σύστημα ελέγχου, που δίνει την δυνατότητα σε κάποιον, να δώσει μια προκαθορισμένη πορεία πρόσκρουσης. Έτσι, το αντικείμενο εισέρχεται ανεξέλεγκτο στην Γη και είναι αβέβαιο το σημείο πρόσκρουσης του.

Η ημέρα που αναμένεται να προσγειωθεί ο πύραυλος στην Γη φαίνεται να έχει «κλειδώσει» με βάση τους επιστήμονες και είναι η 31 Ιουλίου, ενώ οι υποψήφιες περιοχές στις οποίες θα προσγειωθούν τα συντρίμμια, εναλλάσσονται διαρκώς.Οι αρχικές εκτιμήσεις για τα σημεία πρόσκρουσης:Our latest prediction for #CZ5B rocket body reentry is:🚀 31 Jul 2022 07:34 UTC ± 22 hoursReentry will be along one of the ground tracks shown here. It is still too early to determine a meaningful debris footprint. Follow this page for updates: https://t.co/SxrMtcJnj0 pic.twitter.com/MwWiF85iPI — The Aerospace Corporation (@AerospaceCorp) July 26, 2022 Οι πρώτες εκτιμήσεις έδιναν ένα εύρος που εκτείνονταν από τον Ατλαντικό Ωκεανό, μέχρι και τον Ειρηνικό Ωκεανό. Σύμφωνα όμως με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αεροπορική Ασφάλεια (European Union Aviation Safety Agency – EASA), φαίνεται ότι τα συντρίμμια αναμένεται να πέσουν σε μια περιοχή που εκτείνεται από τις Αζόρες στον Ατλαντικό και επεκτείνεται έως και την Ελλάδα.