Το τουρκικό κράτος δημοσίευσε πλάνα που παραδέχεται ότι χρησιμοποιεί χημικά όπλα κατά των Κούρδων- Σιωπά η διεθνής κοινότητα

Στο βίντεο που μοιράστηκε το τουρκικό κράτος εισβολής στον επίσημο λογαριασμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στο Twitter για ειδικούς πολεμικούς σκοπούς, φαίνεται ότι ομάδα στρατιωτών έκανε χρήση αερίου με σωλήνες στις πολεμικές σήραγγες.



Τα χημικά όπλα, η χρήση των οποίων απαγορεύεται από το διεθνές δίκαιο, συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται από το τουρκικό κράτος εισβολής ενάντια στους αντάρτες της ελευθερίας.



Ωστόσο, η σιωπή της διεθνούς κοινότητας έναντι των εγκλημάτων πολέμου που διαπράττει το τουρκικό κράτος συνεχίζεται.



Φωτό από τα πλάνα που έδειξε ο τουρκικός στρατός- με σωλήνες διοχετεύουν δηλητηριώδη αέρια στα κρησφύγετα των Κούρδων ανταρτώνΝέα πλάνα προέκυψαν από το τουρκικό κράτος καθώς γεμίζει τις πολεμικές σήραγγες εναντίον των ανταρτών της ελευθερίας με άγνωστο αέριο, γράφει κουρδικό δημοσίευμα.Καθώς συνεχίζονται οι επιθέσεις στην εισβολή του τουρκικού κράτους κατά των εδαφών του Νοτίου Κουρδιστάν (ιρακινού Κουρδιστάν), το τουρκικό κράτος χρησιμοποιεί χημικά όπλα κατά των Κούρδων ανταρτών ως μέρος των επιθέσεων εισβολής.Το HPG έχει τεκμηριώσει ότι το τουρκικό κράτος εισβολής έχει επανειλημμένα χρησιμοποιήσει χημικά όπλα κατά των ανταρτών της ελευθερίας στις πολεμικές αναφορές του σχετικά με τις επιθέσεις εισβολής που συνεχίζονται από τα μέσα Απριλίου.Τέλος, σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το τουρκικό κράτος για τον πόλεμο κατά του κουρδικού λαού, αποκαλύφθηκε ότι χρησιμοποιεί αέριο με σωλήνες κατά των σηράγγων που οδηγούν σε σπηλιές στις οποίες καταφεύγουν οι Κούρδοι αντάρτες που πολεμούν για την ελευθερία τους.Turkey is committing war crimes in plain sight! This video released by the Turkish Ministry of Defense shows Turkish soldiers inserting a hose into a cave entrance, presumably to pipe gas into the tunnel facility.