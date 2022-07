Πόλεμος στην Ουκρανία: Βομβαρδίστηκε η ρωσική πόλη Μπιέλγκοροντ – Τουλάχιστον τρεις νεκροί! ΒΙΝΤΕΟ

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν και δεκάδες κατοικίες υπέστησαν ζημιές στην πόλη Μπιέλγκοροντ της Ρωσίας, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Βιάτσεσλαβ Γκλάντκοφ, ο οποίος έκανε λόγο νωρίτερα για πολλές εκρήξεις στην πόλη.







Σύμφωνα με τον κ. Γκλάντκοφ, τουλάχιστον 11 πολυκατοικίες και 39 κατοικίες υπέστησαν ζημιές, ανάμεσά τους πέντε που καταστράφηκαν ολοσχερώς.



Από τους τέσσερις τραυματίες, οι δύο χρειάστηκε να εισαχθούν σε νοσοκομείο, μεταξύ των οποίων ένα αγόρι δέκα ετών, σύμφωνα με τον κ. Γκλάντκοφ. «Για τους λόγους του συμβάντος διενεργείται έρευνα», ανέφερε νωρίτερα ο περιφερειάρχης. «Πιθανόν ενεργοποιήθηκε το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας», πρόσθεσε ο αξιωματούχος μέσω της πλατφόρμας Telegram.





BREAKING: Series of loud explosions heard in Belgorod, Russia. A private residential building is on fire and there are casualties. Russian sources are blaming a Ukrainian missile attack pic.twitter.com/CznbLdZu3g