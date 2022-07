Τους περιμένουμε... 9 Αυγούστου ξεκινάνε όλα...!!! Οι τούρκοι διάλεξαν ημερομηνία για να βγάλουν το νεο γεωτρύπανο τους στη Μεσόγειο!

Η Τουρκία θα επαναλάβει τις αμφιλεγόμενες έρευνές της για φυσικό αέριο στην ανατολική Μεσόγειο στις 9 Αυγούστου, μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο επικαλούμενο ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Ενέργειας σήμερα το βράδυ.







“Το τουρκικό σκάφος γεωτρήσεων Αμπντουλχαχίντ Χαν θα ξεκινήσει μια αποστολή στη Μεσόγειο στις 9 Αυγούστου από το λιμάνι της Μερσίνας” (νότια), ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.



Να σημειωθεί ότι την είδηση επιβεβαιώνει και το τουρκικό πρακτορείο «Anadolu» τονίζοντας μεταξύ των άλλων ότι το γεωτρύπανο Αμπντουλχαχίντ Χαν θα αρχίσει «την αποστολή του στη Μεσόγειο», ξεκινώντας από το λιμάνι της Μερσίνης στις 9 Αυγούστου.





