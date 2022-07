Πυροβολισμοί σε παρέλαση για την 4η Ιουλίου στο Ιλινόις - Αναφορές για τραυματίες

Χάος επικράτησε το πρωί της Δευτέρας (τοπική ώρα) στη διάρκεια παρέλασης για την επέτειο της 4ης Ιουλίου στο κέντρο του Ιλινόις, όταν άγνωστος άνοιξε πυρ, προκαλώντας πανικό τόσο στους συμμετέχοντες στην εκδήλωση όσο και στους θεατές.Πολλοί συμμετέχοντες στην παρέλαση ανέφεραν ότι άκουσαν τουλάχιστον 25 πυροβολισμούς περίπου δέκα λεπτά μετά την έναρξη της παρέλασης και οι άνθρωποι άρχισαν να τρέχουν, αναζητώντας ασφαλή σημεία.ארה״ב,אירוע ירי במצעד יום העצמאות באלינוי,דיווח על הרוגים ופצועים. 💡 #Illinois pic.twitter.com/T1qQbxicMX — Real News IL (@RealNewsIL) July 4, 2022 Οι πυροσβέστες και οι τραυματιοφορείς που βρίσκονταν στο σημείο ανέφεραν μέσω του ασυρμάτου τους ότι περίπου εννέα άτομα είχαν πυροβοληθεί. Ο αριθμός αυτός δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα, αλλά πολλά ασθενοφόρα εθεάθησαν να μεταφέρουν θύματα στο νοσοκομείο.BREAKING LIVE: Reports of active shooter at 4th of July parade in Highland Park, Illinois https://t.co/XOiAtEUeBL — WISN 12 NEWS (@WISN12News) July 4, 2022 Ορισμένοι παρευρισκόμενοι στην παρέλαση, δήλωσαν ότι είδαν τον ένοπλο στην οροφή ενός κτιρίου, με την αστυνομία να έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του.Multiple people have reportedly been shot during a July 4 parade in #HighlandPark , Illinois. #Sputnik pic.twitter.com/7ra6DuYbgS — 🌎 Sarwar 🌐 (@ferozwala) July 4, 2022