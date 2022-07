Ελληνίδα της Αυστραλίας δίνει «φωνή» σε 42 γυναίκες με το βιβλίο της

Η ομογενής Βαρβάρα Αθανασίου – Ιωάννου, ιδρύτρια και επικεφαλής του Food For Thought Network, παραχώρησε συνέντευξη στο Αθηναϊκό – Μακεδ...





Η ομογενής Βαρβάρα Αθανασίου – Ιωάννου, ιδρύτρια και επικεφαλής του Food For Thought Network, παραχώρησε συνέντευξη στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ) με αφορμή το βιβλίο της «Her Voice: Greek women and their friends», για το οποίο έγραψε πέρυσι στον «Νέο Κόσμο», ο δικηγόρος, ποιητής και συγγραφέας, Κωνσταντίνος Καλυμνίου.Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣαράντα δύο γυναίκες με έναν κοινό παρονομαστή, τη ζωή τους στην Αυστραλία, και πολλές διαφορετικές διαδρομές, «ξεδιπλώνουν» πτυχές της προσωπικής τους ιστορίας -πολλές απ’ αυτές «σημαδεμένες» από φαινόμενα ρατσισμού, σεξισμού, άκρατης επιβολής πατριαρχικών προτύπων, ενδοοικογενειακής βίας, εκφοβισμού, παρενόχλησης και προκατάληψης- και εξηγούν πώς όχι μόνο κατάφεραν να ξεπεράσουν τα εμπόδια που σαν άλλα βουνά όρθωσε μπροστά τους η ζωή, αλλά και να θριαμβεύσουν.Σε αυτές τις 42 ξεχωριστές γυναίκες -30 ελληνικής καταγωγής και 12 μη Ελληνίδες- που ζουν και εργάζονται στην Αυστραλία έδωσε «φωνή» η Βαρβάρα Αθανασίου – Ιωάννου, μέσα από το βιβλίο της «Her Voice: Greek women and their friends» (σ.σ. προς το παρόν κυκλοφορεί μόνο στα αγγλικά/KERR Publishing και σε ηλεκτρονική μορφή) που, όπως εξηγεί η συγγραφέας στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, είναι ένα βιβλίο προφορικής ιστορίας που προβάλλει τη διαφορετικότητα και τη σπουδαιότητα της φιλίας.Το «Her Voice: Greek Women and Their Friends» θέλει να στρέψει την προσοχή του αναγνώστη στα επιτεύγματα και τις προκλήσεις γυναικών, που είτε πήγαν στην Αυστραλία σε μικρή ηλικία, είτε είναι κόρες Ελλήνων μεταναστών, είτε χωρίς να ανήκουν στην ελληνική ομογένεια, έχουν μια ξεχωριστή ιστορία ν’ αφηγηθούν.Αυξημένες οικογενειακές προσδοκίες, αλλά και φαινόμενα εκφοβισμού, ρατσισμού που βίωσαν στον κοινωνικό τους περίγυρο, αλλά κι έξω απ’ αυτόν, έκαναν αυτές τις γυναίκες να χάσουν προσωρινά τον δρόμο και τη «φωνή» τους, αλλά χάρη στην ανθεκτικότητα, την αποφασιστικότητα και τη δύναμη της ψυχής τους κατάφεραν όχι μόνο να ξεπεράσουν τις δυσκολίες, δίνοντας μάχη και αγώνα, αλλά και να διαπρέψουν, σπάζοντας τη «γυάλινη οροφή» σε όλα τα επίπεδα.Εκπαιδευτικός, επαγγελματίας ανθρώπινου δυναμικού και ιδρύτρια του δικτύου «Food for Thought», ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού που «μετρά» 21 χρόνια ζωής στην Αυστραλία, η Βαρβάρα Αθανασίου – Ιωάννου γνώρισε πολλές απ’ αυτές τις γυναίκες μέσα από το δίκτυο που έχει δημιουργήσει και θέλησε, προβάλλοντας τις βιωματικές ιστορίες τους, που κατέγραψε με τη μέθοδο προσωπικών συνεντεύξεων, να τούς δώσει «φωνή» μέσα από το βιβλίο της.«Γνωρίζω σχεδόν όλες τις γυναίκες (του βιβλίου) γιατί είχαν κάποια σχέση με το “Food for Thought”. Το βιβλίο καταγράφει τα βιώματα Ελληνίδων, ορισμένες εκ των οποίων έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα και πήγαν σε μικρή ηλικία στην Αυστραλία και άλλες που είναι κόρες μεταναστών, και ζουν σε δυο κόσμους- τον κόσμο που οι γονείς θέλουν να διατηρούν μέσα στο σπίτι και τον έξω κόσμο, αυτόν που συναντούν όταν βγαίνουν έξω, πάνε στο σχολείο ή στη δουλειά τους. Οι γυναίκες αυτές προσπαθούν να ισορροπήσουν ανάμεσα σε αυτούς τους δύο κόσμους ώστε να μπορέσουν να πετύχουν», εξηγεί η συγγραφέας.«Οι γυναίκες είχαν πάντα μια εξαιρετική ικανότητα να μοιράζονται τις ιστορίες τους, δεν φοβούνται να “αγγίξουν” την προσωπική τους ζωή για να συζητήσουν ανοιχτά τι τους βοήθησε. Μιλούν και μοιράζονται πρόθυμα τη ζωή και τις γνώσεις τους με την ελπίδα να εμπνεύσουν και να βοηθήσουν άλλες γυναίκες. Μοιράζονται λόγια σοφίας και το δικό τους προνόμιο να εμπνέουν και να προάγουν άλλες γυναίκες, που είναι και η πρόθεση αυτού του βιβλίου», αναφέρει χαρακτηριστικά.