Ρωσία: Περίπου 300 στρατιωτικοί από το Νταγκεστάν αρνήθηκαν να πολεμήσουν στην Ουκρανία

Περίπου 300 στρατιωτικοί από το Νταγκεστάν από την 136η μηχανοκίνητη ταξιαρχία τυφεκιοφόρων που σταθμεύει στο Μπουϊνάκσκ, ένα μήνα μετά την...

Ένα τμήμα των εν λόγω στρατιωτικών άρχισε την διαδικασία καταγγελίας συμβάσεων και επέστρεψε στο Μπουϊνάκσκ.Μερικοί εξ αυτών μετά την νοσηλεία του σε νοσοκομείο και υπό τις πιέσεις συγγενών τους επέστρεψαν στην Ουκρανία, γράφει η αγγλόφωνη εφημερίδα The Moscow Times επικαλούμενη δυο ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.Σύμφωνα με την εφημερίδα, οι στρατιωτικοί ισχυρίσθηκαν ότι αντιμετώπιζαν προβλήματα με τις στολές τους και τον οπλισμό, ενώ μερικοί στρατιωτικοί επέστρεψαν στο Νταγκεστάν με κρυοπαγήματα στα άκρα με αποτέλεσμα να υποστούν ακρωτηριασμό.Στο Μπουϊνάκσκ όσοι επέστρεψαν, αντιμετωπίσθηκαν σαν λιποτάκτες.Οι τοπικές Αρχές κατά την διάρκεια συνέλευσης που πραγματοποίησαν καταδίκασαν τις πράξεις τους, και αυτή την περίοδο η στρατιωτική εισαγγελία διεξάγει ελέγχους, καθώς η απουσία από τον τόπο θητείας για διάστημα μεγαλύτερο των 10 ημερών μπορεί να θεωρηθεί ποινικό αδίκημα, διευκρίνισε ένας από τους ακτιβιστές ανθρωπίνων στην εφημερίδα The Moscow Times.Το Νταγκεστάν, μια ορεινή, κυρίως μουσουλμανική περιοχή στην περιοχή της Κασπίας Θάλασσας, έχει καταγράψει έναν από τους υψηλότερους αριθμούς θανάτων στρατιωτικών της κατά την διάρκεια της ρωσική στρατιωτικής εισβολής στην Ουκρανία.Το περιστατικό με τους στρατιωτικούς από το Νταγκεστάν, ακολουθεί τις αναφορές των ακτιβιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων για άλλους 150 στρατιώτες από την αυτόνομη δημοκρατία της Μπουριάτιας στην Σιβηρία που αρνήθηκαν να πάνε στην Ουκρανία νωρίτερα τον Ιούλιο, μετά από μια σπάνια έκκληση που απηύθυναν οι σύζυγοί τους με βίντεο που ανάρτησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.Το Νταγκεστάν και η Μπουριάτια μοιράζονται τον υψηλότερο αριθμό θυμάτων κατά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία που έχει δοθεί επισήμως, με τους θανάτους στρατιωτικών να υπερβαίνουν τους 200 σε κάθε περιοχή.Πηγή: The Moscow Times