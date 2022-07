Τώρα... Πολλοί νεκροί στην Κοπεγχάγη... Οι Αρχές μιλάνε πλέον για πιθανή τρομοκρατική ενέργεια, ενώ έχουν πιάσει και τον 22χρονο δράστη!

Δραματικό βίντεο μέσα από το εμπορικό κέντρο την στιγμή των πυροβολισμών...



Αυτόπτης μάρτυρας, η Έμιλι Γιέπεσεν, είπε στην εφημερίδα Jyllands-Posten: «Δεν μπορούσες να καταλάβεις τι συμβαίνει. Ξαφνικά, επικράτησε χάος.



«Πολύ σοβαρό» χαρακτήρισε το συμβάν με τους πυροβολισμούς στο εμπορικό κέντρο Field’s η δήμαρχος της Κοπεγχάγης Σόφι Χ. Άντερσεν. «Δεν ξέρουμε ακόμη με ακρίβεια πόσοι τραυματίστηκαν ή πέθαναν, όμως είναι πολύ σοβαρό», ανέφερε σε ανάρτησή της στο Twitter.



Η εφημερίδα Jyllands Posten και η δημόσια τηλεόραση DR λίγο νωρίτερα ανέφεραν ότι τρεις άνθρωποι έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομείο. Είναι άγνωστο όμως αν σε κάποιους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες επί τόπου.

The man guilty of shooting multiple people in Copenhagen shopping mall 👍 pic.twitter.com/M6dopJCCbD

BREAKING 🇩🇰 : Watch - The moment gunmen fired multiple people at 'Fields' shopping mall in #Copenhagen, Denmark.



♦️Man on a shooting rampage inside 'Fields' shopping mall. ♦️Several people shot according to Danish police.#Denmark pic.twitter.com/yift2Hipg8