Έτσι θα αποκτήσει το Πολεμικό Ναυτικό Μη Επανδρωμένα συστήματα (UAS/UAV)

Του Δημήτριου Καβουλάκου, αντιναυάρχου ε.α. του Πολεμικού Ναυτικού Η χρήση Μη Επανδρωμένων Οχημάτων Αέρος/Επιφανείας σε στρατιωτικές εφαρμογ...

Του Δημήτριου Καβουλάκου, αντιναυάρχου ε.α. του Πολεμικού ΝαυτικούΗ χρήση Μη Επανδρωμένων Οχημάτων Αέρος/Επιφανείας σε στρατιωτικές εφαρμογές είναι μια ιδέα η εφαρμογή της οποίας κλιμακώνεται και επεκτείνεται ραγδαία τις τελευταίες δεκαετίες, ενώ το Πολεμικό Ναυτικό βρίσκεται προ των πυλών για να αποκτήσει τέτοια συστήματα.Βασικό πλεονέκτημα της επιλογής των US (Unmanned Systems) αποτελεί η απουσία ανθρώπου-χειριστή στο όχημα με συνεπακόλουθο την αύξηση του ωφέλιμου φορτίου και τη μείωση του ρίσκου που φέρνει η έκθεση ανθρώπινης ζωής σε κίνδυνο. Η σμίκρυνση των διαστάσεων και του βάρους των συστημάτων και των όπλων που επέτρεψαν οι νέες τεχνολογίες είχαν ως αποτέλεσμα να κατασκευαστούν οχήματα αέρος/επιφανείας με εντυπωσιακές επιχειρησιακές δυνατότητες και -συγκριτικά- μικρό μέγεθος σε σχέση με τα αντίστοιχα επανδρωμένα.Οι επιθυμητές επιχειρησιακές δυνατότητες, που κατά βάση πηγάζουν από την ιδέα/τρόπο (concept) χρησιμοποίησης των US μαζί και σε συνεργασία με τα άλλα όπλα και συστήματα κρούσης και επιτήρησης του Στόλου, παραμένουν σημαντικός παράγοντας για τη σχεδίαση, παραγωγή και επιλογή των μέσων αυτών, όπως επίσης τέτοιος παράγοντας είναι και οι λύσεις που προσφέρουν διάφορες καινοτόμες τεχνολογίες.Η ιδέα/τρόπος χρησιμοποίησής τους εξαρτάται και από τους διατιθέμενους πόρους για την κατασκευή, απόκτηση, χρήση και συντήρηση των εν λόγω συστημάτων σε ικανούς αριθμούς αλλά και τις προϋποθέσεις αποδοτικής αξιοποίησής τους.Παραδείγματος χάριν, ένα «ακριβό», υψηλής τεχνολογίας US, που προορίζεται να είναι τα «μάτια και τα αυτιά» ενός πλοίου στο πεδίο των επιχειρήσεων, ενδεχομένως θα δημιουργεί δισταγμούς ή περιορισμούς στην επιχειρησιακή χρήση του κοντά στον εχθρό ή τον αντίπαλο, αφού –ειδικά σε περίοδο κρίσεων και ακόμη περισσότερο πολέμου- θα μπορούσε να εξουδετερωθεί ή να καταστραφεί με μία ριπή ή με έναν ηλεκτρονικό παλμό ή με ηλεκτρονική παρεμβολή.Στον αντίποδα, ένα US που δεν επαυξάνει τις δυνατότητες του φορέα του -ειδικά σε ρόλο επιτήρησης, αναγνώρισης, παρακολούθησης- δεν υπάρχει λόγος να κατασκευαστεί ή να αγοραστεί.Όσον αφορά στα μη επανδρωμένα συστήματα επιφανείας-USV (Unmanned Surface Vehicles), κατά τη φάση της αρχικής διαμόρφωσης χαρακτηριστικών απαιτείται επισταμένα να μελετηθούν θέματα όπως: ποιο θα είναι το πεδίο επιχειρήσεων (δηλαδή ανοιχτή θάλασσα, κλειστά ύδατα ή και τα δύο) και από που θα χρησιμοποιηθούν (ποιος θα είναι ο φορέας του, πλοίο και τύπος, ξηρά ή και τα δύο), όπως και ποια αποστολή θα υπηρετήσουν (για παράδειγμα σύνθεση εικόνας επιφανείας, υποστήριξη προσβολής στόχων κ.τλ.).Μετά τα αρχικά χαρακτηριστικά αναδεικνύονται ερωτήματα, όπως της βασικής διαμόρφωσης και του αριθμού. Δηλαδή:α) Εάν το USV προορίζεται να είναι ένα οργανικό σύστημα που θα φέρεται από πλοία του Στόλου, τα οποία αναλαμβάνουν αποστολές επιτήρησης και διεξαγωγής επιχειρήσεων εν γένει, πρόκειται για επιλογή που αυξάνει τις επιχειρησιακές δυνατότητες του Στόλου εν τω συνόλω, μειώνει το κόστος των επιχειρήσεων (άρα αυξάνει την αποδοτικότητα), συρρικνώνει τη δαπάνη ανά σύστημα και δημιουργεί προϋποθέσεις για τη σταδιακή βελτίωση, εκσυγχρονισμό και εξέλιξή του.β) Αναφορικά με τον αριθμό, όπως και με τα ελικόπτερα για τα οποία είναι επωφελέστερο να υπάρχουν περισσότερα από τα πλοία-φορείς τους, έτσι και με τα US, το ΠΝ μπορεί να ξεκινήσει με ένα μικρό αριθμό και να τον αυξήσει σταδιακά, ώστε η χρήση τους να μεγιστοποιεί την αποτελεσματικότητα του συνόλου του Στόλου. Σε αυτήν την περίπτωση θα υπάρχει πλέγμα/δίκτυο μη επανδρωμένων συστημάτων (επιφανείας και αέρος) που θα παρέχει στο Στόλο τις πληροφορίες που χρειάζεται μέσω ασφαλών και -εφόσον είναι δυνατόν- αφανών επικοινωνιών, ενώ, εφόσον απαιτηθεί, θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την προσβολή εχθρικών μονάδων ή θέσεων.Η δυνατότητα για εναλλαγή του ωφέλιμου φορτίου ανάλογα με το είδος της αποστολής είναι πάντοτε πολύτιμη και σε αυτήν την περίπτωση η καλύτερη λύση οικονομοτεχνικά αφορά στην επιλογή μιας βασικής πλατφόρμας και διαμόρφωσης, η οποία θα μπορεί με προσθαφαιρέσεις συστημάτων να προσαρμόζεται για πιο απαιτητικές και λιγότερο συχνές αποστολές.