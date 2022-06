Οι τούρκοι στοχοποίησαν και τον Άγιο Ευστράτιο! Tουρκική NAVTEX σκάνδαλο που κατηγορεί την Ελλάδα με φωτογραφίες για στρατικοποίηση του νησιού!

https://tourkikanea.gr https://tourkikanea.gr

Γράφουν τα εξής :TURNHOS N/W : 0600/22 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 15-06-2022 12:13)TURNHOS N/W : 0600/22AEGEAN SEA1. LIMNOS NAVTEX STATION MESSAGE NUMBER LA63-130/22 PROMULGATED ON 10 JUN 22 IS A VIOLATION OF DEMILITARIZED STATUS OF AYA EVSTRATIOS ISLAND SET BY THE 1923 LAUSANNE PEACE TREATY.Δηλαδή οι Τούρκοι θεωρούν λογικό να βγαίνει ο κάθε αξιωματούχος τους και αν απειλεί την κυριαρχία των νησιών και από την άλλη περιμένουν πως αυτά τα νησιά θα είναι αφοπλισμένα ! Βρε πολύ έξυπνοι είναι πια αυτοί !Μάλιστα στο άρθρο της Τζουμχουριετ όπου γίνεται λόγος για τη νέα NAVTEX της Τουρκίας υπάρχουν οι εν λόγω φωτογραφίες από ελληνικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στον Άγιο Ευστράτιο, στις οποίες αναγράφονται τα εξής :Ελικοδρόμιο/στρατιωτικό φυλάκιοΣτρατιωτικό φυλάκιοΣτρατιωτικό φυλάκιο/ Σημείο ΠαρατήρησηςΕλικόπτερο που φωτογραφήθηκε στη συγκεκριμένη πίσταΕλληνικό καταδρομικό αγκυροβολημένο στο λιμάνι