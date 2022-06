Ακαταμάχητη η Δύναμη των Ελλήνων και των Εβραίων (Sir Winston L.C. Churchill)... «Έχουν επιβιώσει παρά τα όλα όσα μπόρεσε να διαπράξει ο Κόσμος εναντίον τους»

του Sir Winston L.C. Churchill Παραθέτουμε παρακάτω, άνευ σχολίων, τις έγγραφες απόψεις του πρ. Πρωθυπουργού της Βρετανίας Sir Winston L. C...

του Sir Winston L.C. ChurchillΟι Έλληνες συναγωνίζονται τους Εβραίους ως η πιο πολιτικοποιημένη φυλή στον Κόσμο. Ανεξάρτητα από το πόσο άθλιες συνθήκες αντιμετωπίζουν ή πόσο σοβαρός είναι ο κίνδυνος για την χώρα τους, είναι πάντα διαιρεμένοι σε πολλά κόμματα, με πολλούς ηγέτες που μάχονται μεταξύ τους με απελπισμένο σθένος. Ελέχθη εύστοχα ότι οπουδήποτε υπάρχουν Εβραίοι θα διαπιστωθεί ότι υπάρχουν δύο Πρωθυπουργοί και ένας αρχηγός της Αντιπολίτευσης. Το ίδιο ισχύει και για αυτήν την άλλη περίφημη αρχαία φυλή, την Ελληνική, της οποίας ο θυελλώδης και αδιάκοπος αγώνας για ζωή εκτείνεται πίσω στο παρελθόν μέχρι τις πηγές της ανθρώπινης σκέψης. Δεν υπάρχουν δύο άλλες φυλές που να έχουν επισφραγίσει τον Κόσμο με τέτοιο [πολιτισμικό] σημάδι.Παρά τους συνεχείς κινδύνους και τα βάσανα που υπέστησαν από ξένους κατακτητές και καταπιεστές, και τα δύο έθνη έχουν επιδείξει μια [διαχρονική] ικανότητα επιβίωσης που μπορεί να συγκριθή μόνο με τις αδιάκοπες εμφύλιες διαμάχες, διχόνοιες και παλινωδίες τους. Το πέρασμα πολλών χιλιάδων ετών δεν επέφερε καμία ορατή αλλαγή στα χαρακτηριστικά τους και καμία μείωση των δοκιμασιών ή της ζωτικότητάς τους. Έχουν επιβιώσει παρά τα όλα όσα μπόρεσε να διαπράξει ο Κόσμος εναντίον τους, και όλα όσα μπόρεσαν να διαπράξουν οι ίδιοι εναντίον του εαυτού τους, και κάθε ένα από αυτά τα δύο έθνη μάς άφησε—από τόσο διαφορετικές οπτικές γωνίες—την κληρονομιά της ιδιοφυΐας και της σοφίας τους.Δεν υπάρχουν δύο πόλεις που είναι σημαντικότερες για την Ανθρωπότητα από την Αθήνα και την Ιερουσαλήμ. Τα μηνύματά τους στη θρησκεία, τη φιλοσοφία και την τέχνη υπήρξαν οι κύριοι καθοδηγητικοί φάροι της σύγχρονης πίστης και του πολιτισμού. Παρ' όλους τους αιώνες ξένης κυριαρχίας και απερίγραπτης, ατέλειωτης καταπίεσης, εξακολουθούν να συγκροτούν ζωντανές, ενεργές κοινότητες και δυνάμεις στον σύγχρονο Κόσμο, πολυγνωμούσες μεταξύ τους με ακόρεστη ζωντάνια.Προσωπικά διατελώ πάντοτε στο πλευρό και των δύο εθνών και πιστεύω στην ακαταμάχητη δύναμή τους να επιβιώνουν από τις εσωτερικές τους διαμάχες και τις παγκόσμιες δίνες που τα απειλούν με αφανισμό.(The Greeks rival the Jews in being the most politically-minded race of the world. No matter how forlorn their circumstances or how grave the peril to their country, they are always divided into many parties, with many leaders who fight among themselves with desperate vigour. It has been well said that wherever there are Jews it will be found that there are two Prime Ministers and one leader of Opposition. The same is true of this other famous ancient race, whose stormy and endless struggle for life stretches back to the fountain springs of human thought, No two races have set such a mark upon the world.Both have shown a capacity for survival, in spite of unending perils and sufferings from external oppressors, matched only be their own ceaseless feuds, quarrels, and convulsions. The passage of several thousand years sees no change in their characteristics and no diminution of their trials or their vitality. They have survived in spite of all that the world could do against them, and all they could do against themselves, and each of them from angles so different have left us the inheritance of their genius and wisdom.No two cities have counted more with mankind than Athens and Jerusalem. Their messages in religion, philosophy, and art have been the main guiding lights of modern faith and culture. Centuries of foreign rule and indescribable, endless oppression leave them still living, active communities and forces in the modern world, quarrelling among themselves with insatiable vivacity.Personally I have always been on the side of both, and believed in their invincible power to survive internal strife and the world tides threatening their extinction.)ΠΗΓΗ: Sir Winston L.C. Churchill, The Second World War (Houghton Mifflin: New York 1951), Vol. 5 (Closing the Ring), Book II (Teheran to Rome), ch. xxx (The Greek Torment) pp. 470-471.