Σαν τα φίδια... Τουρκία: Το απόρρητο «Non Paper» που διακινεί η Άγκυρα στις ξένες πρεσβείες κατά της χώρας μας

Όπως μετέδωσε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του OPEN η Τουρκία διανέμει το δισέλιδο έγγραφο με 16 σημεία στις ξένες πρεσβείες για να δικαιολογήσει γιατί ακύρωσε το συμβούλιο συνεργασίας Ελλάδος – Τουρκίας τη συνάντηση δηλαδή Μητσοτάκη – Ερντογάν που γινόταν σε ετήσια βάση τα τελευταία χρόνια.Στο non paper, λοιπόν, σύμφωνα με το OPEN, η Άγκυρα κατηγορεί την Αθήνα ότι απειλεί για μονομερή επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, ενώ είναι γνωστό ότι είναι αναφαίρετο δικαίωμα της Ελλάδας η επέκταση των χωρικών υδάτων.Σε άλλο σημείο του non paper η Άγκυρα ισχυρίζεται ότι γίνονται παραβιάσεις από τα ελληνικά μαχητικά, ενώ είναι γνωστό ότι το Πεντάγωνο έχει καταγράψει δεκάδες παραβιάσεις και υπερπτήσεις των τουρκικών μαχητικών πάνω από τα ελληνικά νησιά.Τρίτο σημείο του non paper είναι ότι η Τουρκία ισχυρίζεται πως οι στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ που βρίσκονται στην Ελλάδα στρέφονται εναντίον της Τουρκίας. Ωστόσο, η Αθήνα έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι ο ελληνοαμερικανική αμυντική συμφωνία δεν στρέφεται εναντίον κανενός.Τέλος, η Άγκυρα κατηγορεί την Αθήνα για επαναπροωθήσεις των μεταναστών και κατηγορεί την Αθήνα για απάνθρωπη μεταχείριση.