Η Ελλάδα πολύ κοντά και στον εκσυγχρονισμό των F-16C/D Block 50... Ακολουθεί LoR για τα F-35A...!!!

Τους τελευταίους μήνες στην αμυντική επικαιρότητα είναι κατά κύριο λόγο το Πολεμικό Nαυτικό. Όμως, δεν είναι μόνο οι φρεγάτες και κορβέτες ...

Για παράδειγμα, στη δημοσιότητα δεν αναφέρεται το σημαντικό θέμα της επαναφοράς σε πτητική κατάσταση των Mirage 2000-5. Μπορεί για πάρα πολλά χρόνια να μην γράφαμε κάτι αναλυτικά, για να μη θεωρηθεί ότι κάνουμε υπερβολική αντιπολίτευση. Αλλά η κατάσταση ήταν απελπιστική, οπότε η πρόσφατη υπογραφή της σύμβασης FOS (υποστήριξης δηλαδή των αεροσκαφών) είναι το πρώτο κρίσιμο βήμα. Μετά όμως πέφτει η δουλειά, να “μαζευτούν” τα αεροσκάφη που μάζευαν σκόνη στα shelters της Τανάγρας. Και το έργο αυτό στην 114 ΠΜ την έχουν καταλάβει πρώτοι οι αγαπητοί μας γείτονες, όταν αισθάνονται στο «απαλό άγγιγμα» του RDY-2 στο RWR τους.Ένα ακόμη μεγαλύτερο έργο που γίνεται αυτή τη στιγμή, είναι η δημιουργία του εκπαιδευτικού κέντρου στην Καλαμάτα. Πάλι μπορεί να μην έχουμε γράψει την πραγματική κατάσταση, αλλά στη λεωφόρο Μεσογείων έχουν λίστα με δεκάδες Ικάρους που περιμένουν να εκπαιδευτούν. Αυτό το οποίο συνέβαινε με τα Τ-2, και την έλλειψη πτητικών μέσων εκπαίδευσης ήταν απαράδεκτο. Πάλι, το λύνει η ΠΑ με τη σύμβαση για το Διεθνές Κέντρο της Καλαμάτας.Επίσης έχουμε κουραστεί να διαβάζουμε δακρύβρεχτα άρθρα για τον μη εκσυγχρονισμό των υπολειπόμενων αεροσκαφών F-16 Block 50. Για παράδειγμα, το ότι μπορεί τα επιτελεία να “μετρούν δυνάμεις” προκειμένου να μετατραπούν και τα F-16C/D Block 50 σε F-16V Block 70, το σκέφτηκε κανείς; Κι ότι η ΠΑ, πριν προτείνει κάτι στο ΓΕΕΘΑ και στο ΥΕΘΑ, θα πρέπει να έχει κάνει μελέτες Κόστους-Ωφέλους, επιχειρησιακών δυνατοτήτων κ.ο.κ.;Για να μην το κουράζουμε, η ΠΑ έχει κάνει ένα νέο κύκλο μελετών για το θέμα, και θα προχωρήσει η διαδικασία. Μέχρι σήμερα, υπήρχε μια μεγάλη συζήτηση σχετικά αν ο εκσυγχρονισμός των Block 50 πρέπει να γίνει όπως και ο μεγάλος εκσυγχρονισμός των F-16V, ή με νέο πρόγραμμα. Το 2018 που ξεκίνησε η αναβάθμιση από πλευράς γραφειοκρατίας, δεν υπογράφηκε νέα σύμβαση, έγινε τροποποίηση στη εκείνη περί αγοράς των 30 F-16C/D Block 52+Adv του 2005! Αυτό κρίθηκε τότε απαραίτητο για να μπορέσουν να δοθούν και κάποια αντισταθμιστικά (που είχαν καταργηθεί με τον επόμενο νόμο περί αμυντικών προμηθειών, τον αποκαλούμενο και «Βενιζέλου»).Τώρα, ο ΥΕΘΑ, αντιμετωπίζοντας στη Βουλή ισχυρή κριτική από την αντιπολίτευση σχετικά με το κόστος αναβάθμισης των F-16 Block 50, έψαξε περισσότερο το θέμα. Ταυτόχρονα δόθηκε και χρόνος στην ΠΑ να εξετάσει το ενδεχόμενο αναβάθμισης των Block 50 σε Block 70, αλλά και επανεξέταση του θέματος των παλαιών Block 30 (που η προηγούμενη πολιτική ηγεσία σκόπευε να πουλήσει). Για αρχή, το σίγουρο είναι πως τα Block 50 θα αναβαθμιστούν δομικά, κάτι που δεν προβλεπόταν στο αρχικό σχέδιο. Έτσι θα εξασφαλιστεί πως η επένδυση της ΠΑ στα αεροσκάφη, θα αποδώσει στα επόμενα τουλάχιστον 20 χρόνια.Αυτό που θέλει η ΠΑ είναι αεροσκάφος πολύ κοντά στο Block 70, ας πούμε ένα “Block 70” αλλά με το υπάρχον ραντάρ AN/APG-68v9. Η ΠΑ επιδιώκει να ενισχύσει όλες τις δυνατότητες του αεροσκάφους, έτσι ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι ανώτερο του τουρκικού προτύπου Block 50 CCIP (B50+Adv ουσιαστικά). Πάντως υπάρχει πάντα σαν ενδεχόμενο, η αναβάθμιση τελικά να φτάσει για τα Block 50 στο απόλυτο Block 70, αν τελικά η Τουρκία καταφέρει να πείσει τους Αμερικανούς να της πουλήσουν F-16V.Η όποια καθυστέρηση στη λήψη της απόφασης, δεν θεωρείται πως έχει καθυστέρηση στην εξέλιξη του προγράμματος. Καθώς ακόμη λίγα ελληνικά F-16C/D Block 52+Adv έχουν μπει στην ΕΑΒ προς εκσυγχρονισμό σε Viper, άρα δεν υπάρχουν διαθέσιμα απάρτια τους (που θα βγαίνουν) για να “μεταμοσχευθούν” σε Block 50. Επίσης, πολλά από τα απάρτια που θα δημιουργεί το πρόγραμμα των Viper, θα κατευθύνονται πίσω στις Πτέρυγες Μάχης 110, 115 και 116 προκειμένου να βελτιωθεί η διαθεσιμότητα των αεροσκαφών που δεν έχουν εκσυγχρονιστεί ακόμη.Αυτό που θα γίνει άμεσα, είναι η αποστολή σχετικού Letter of Request for Letter of Acceptance (LoR for LoA) στις ΗΠΑ, κάτι που θα απαντήσει το συντομότερο η USAF. H τελευταία, σε συνεργασία με την Lockheed Martin Aeronautics, ξέρουν τι θέλει η ΠΑ, οπότε η απάντηση θα έρθει πολύ σύντομα. Ουσιαστικά, θα γίνει νέο πρόγραμμα, ώστε να μην καταφύγουμε σε νέα τροποποίηση μιας σύμβασης που είχε υπογραφτεί πριν από… 18 χρόνια!Σε ότι αφορά τα F-35A, θα υπάρξει επίσης LoR for LoA, καθώς οι συζητήσεις που έγιναν τους τελευταίους μήνες μεταξύ του ΥΠΕΘΑ (ΓΕΑ/ΓΕΕΘΑ) αλλά και της USAF/LM, είχαν αποτελέσματα, και πλέον γνωρίζουν όλοι τι χρειαζόμαστε και πως. Η σκέψη είναι η αγορά σε πρώτη φάση 24 αεροσκαφών (όχι 20), τα οποία θα παραδοθούν περίπου το 2026 (τέλος) στις ΗΠΑ, και τα πρώτα θα φτάνουν στη χώρα μας το 2028. Αυτό που έχει καταφέρει η ελληνική πλευρά, είναι η καλή τιμή που θα αγοραστούν τα αεροσκάφη (θα μπουν μάλλον σαν επιπλέον παραγγελία σε σχετική της USAF).