Δεν υπάρχουν τούρκοι... Βγαίνουν όλοι Έλληνες! Τούρκος καθηγητής ζητά να απαγορευτούν τα τεστ DNA στην Τουρκία !

Από κοινού, Τούρκοι ισλαμιστές και εθνικιστές, τρέμουν στην κυριολεξία την αλήθεια για το ποια πραγματικά είναι η καταγωγή τους, αφού όταν αυτό αποκαλυφθεί σε όλη της της έκταση και επιστημονικά, ενδεχομένως να έχουμε σημαντικές εξελίξεις στην γειτονική χώρα.







“Οι εξετάσεις DNA πρέπει να απαγορευτούν στην Τουρκία. Οι εταιρείες που κάνουν αυτές τις δοκιμές είναι φιλοδυτικές και λένε ψευδώς στον τουρκικό λαό ότι έχετε ελληνικό DNA! Τα τεστ DNA είναι ψέματα και μια δραστηριότητα για να μας κάνουν Έλληνες”, δήλωσε ο Τούρκος καθηγητής Gökhan Kartal του πανεπιστημίου Ömer Halisdemir.



Το Πανεπιστήμιο Niğde Ömer Halisdemir είναι ένα δημόσιο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα που βρίσκεται στην Νίγδη της Μικράς Ασίας (Niğde)στην Τουρκία.



Διαθέτει έξι σχολές, δύο ινστιτούτα, δύο κολέγια και έξι επαγγελματικά κολέγια. Η πανεπιστημιούπολη βρίσκεται 6 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης.

DNA tests should be banned in Turkiye. The companies that do these tests are pro-Western and falsely say to the Turkish people that you have Greek DNA ! DNA tests are lies and an activity to make us Greek.