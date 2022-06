Σοκ στις ΗΠΑ: Ξυλοκόπησε και στραγγάλισε τη φίλη του μπροστά στις κόρες της και προσπάθησε να αυτοκτονήσει

Ένας άνδρας από την Πενσυλβάνια φέρεται να ομολόγησε ότι ξυλοκόπησε και στραγγάλισε τη φίλη του μπροστά στις κόρες της Ο35χρονος Thadius ...

Ένας άνδρας από την Πενσυλβάνια φέρεται να ομολόγησε ότι ξυλοκόπησε και στραγγάλισε τη φίλη του μπροστά στις κόρες τηςΟ35χρονος Thadius McGrath, κατηγορήθηκε για ανθρωποκτονία πρώτου και τρίτου βαθμού για τη δολοφονία της 31χρονης φίλης του, Samantha Rementer, στην κομητεία Bucks. Ο άνδρας, ο οποίος σύμφωνα με τις Αρχές προσπάθησε να αυτοκτονήσει στη συνέχεια, παραδέχτηκε ότι δολοφόνησε τη Rementer στο σπίτι τους, στις 8 Ιουνίου «αφού με εξόργισε», σύμφωνα με την New York Post.Φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι χτύπησε τη Rementer με μια μαύρη σκάλα και μια λάμπα στο υπνοδωμάτιο των κοριτσιών της. Στη συνέχεια φέρεται να την στραγγάλισε με το καλώδιο της λάμπας, αναφέρει η ένορκη κατάθεση.

Ο McGrath είπε ότι τα παιδιά της Rementer, ηλικίας 5 και 2 ετών, παρακολουθούσαν την εξέλιξη της βίαιης δολοφονίας, σύμφωνα με την ένορκη κατάθεση. «Σε παρακαλώ, σταμάτα. Σε παρακαλώ, σταμάτα. Σκοτώνεις τη μαμά μου», εκλιπαρούσε τότε η μεγαλύτερη κόρη της Rementer.Thadius McGrath was charged Tuesday with first- and third-degree murder, endangering the welfare of children and related offenses in the June 8 death of Samantha Rementer, 31, who was described in court documents as his "paramour." https://t.co/y91urhKKKk — Bucks County Courier Times (@CourierTimes) June 28, 2022