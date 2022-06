ΓΕΕΘΑ: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Διοίκηση και Ηγεσία Μικρών Κλιμακίων» από τη Διοίκηση Ειδικού Πολέμου

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Διοίκηση και Ηγεσία Μικρών Κλιμακίων» (Junior Command and Leadership Course) διοργανώθηκε από 30 Μαΐου ...









Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Διοίκηση και Ηγεσία Μικρών Κλιμακίων» (Junior Command and Leadership Course) διοργανώθηκε από 30 Μαΐου έως 24 Ιουνίου από τη Διοίκηση Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) του ΓΕΕΘΑ σε συνεργασία με την πρεσβεία του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ελλάδα στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ειδικών Δυνάμεων στην Νέα Πέραμο Αττικής.Όπως ανακοινώθηκε, την εκτέλεση της εκπαίδευσης ανέλαβε η κινητή ομάδα εκπαίδευσης British Military Advisory and Training Team και συμμετείχαν σε αυτή 30 αξιωματικοί και υπαξιωματικοί της ΔΕΠ του ΓΕΕΘΑ.Σκοπός του προγράμματος, προστίθεται στην ανακοίνωση, ήταν η προετοιμασία και επιμόρφωση των στελεχών που υπηρετούν ή πρόκειται να υπηρετήσουν ως επικεφαλής τμημάτων Ειδικών Δυνάμεων – Ειδικών Επιχειρήσεων επιπέδου ομάδας έως και λόχου, με επιχειρησιακά διδάγματα από φίλες και σύμμαχες χώρες