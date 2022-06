Νέα Ζηλανδία: Παράξενες σπείρες γαλάζιου φωτός στο νυχτερινό ουρανό προκάλεσαν «όργιο» θεωριών

Εντύπωση αλλά και προβληματισμό προκάλεσαν στη Νέα Ζηλανδία παράξενοι, σπειροειδείς σχηματισμοί φωτός που έκαναν την εμφάνισή τους στο νυχτερινό ουρανό το βράδυ της Κυριακής.Γύρω στις 7.25 το βράδυ, ο Αλασντερ Μπερνς, στη Νήσο Στιούαρτ, έλαβε ένα μήνυμα από φίλο του να βγει έξω και να κοιτάξει τον ουρανό. «Μόλις βγήκαμε έξω, ήταν πολύ προφανές σε τι αναφερόταν», είπε ο Μπερνς.Επρόκειτο, όπως την περιέγραψε, για μία τεράστια, μπλε σπείρα φωτός. «Έμοιαζε με έναν τεράστιο σπειροειδή γαλαξία, που αιωρείται στον ουρανό και σιγά-σιγά παρασύρεται» είπε. «Αρκετά απόκοσμο θέαμα!»Stewart Island stargazer Alasdair Burns said the spiral was by far the strangest thing he had ever seen pic.twitter.com/hsomE56pgw — Daily Mail Online (@MailOnline) June 20, 2022 Ο Μπερνς τράβηξε μερικές φωτογραφίες με το κινητό του. Προφανώς δεν ήταν ο μόνος, γιατί σύντομα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γέμισαν με φωτογραφίες και ερωτήσεις σχετικά με το φαινόμενο, το οποίο ήταν ορατό από το μεγαλύτερο μέρος του Νότιου Νησιού.Οι θεωρίες, φυσικά, άφθονες: Από UFO, μέχρι ξένους πυραύλους και φωτεινά σόου για εμπορικούς λόγους.Η πραγματικότητα είναι, φυσικά, λίγο πιο πεζή. Ο καθηγητής Ρίτσαρντ Έσθερ, φυσικός στο Πανεπιστήμιο του Όκλαντ, μίλησε στον Guardian και χαρακτήρισε το φαινόμενο «περίεργο αλλά εύκολα εξηγήσιμο».Τέτοιου είδους νέφη εμφανίζονται μερικές φορές όταν ένας πύραυλος μεταφέρει έναν δορυφόρο σε τροχιά, είπε. «Όταν το προωθητικό εκτοξεύεται από το πίσω μέρος του πυραύλου, προκαλείται κάτι που είναι ουσιαστικά νερό και διοξείδιο του άνθρακα και σχηματίζει για λίγο ένα σύννεφο που φωτίζεται από τον ήλιο», είπε.An hour after the smoke ring, things got weird.This spiral was certainly the tumbling upper stage of the Falcon 9 executing a fuel dump. Similar spirals have been seen after previous Falcon 9 launches. This is an exceptionally clear photo of the phenomenon.📸 Alasdair Burns pic.twitter.com/njSqZddbkl — Erika  (@_AstroErika) June 20, 2022 Ο εν λόγω πύραυλος ήταν πιθανότατα της εταιρείας SpaceX , του Έλον Μασκ, ο οποίος την Κυριακή έστειλε σε χαμηλή τροχιά τον δορυφόρο Globalstar. «Η γεωμετρία της τροχιάς του και επίσης η θέση σε σχέση με τον ήλιο – αυτός ο συνδυασμός πραγμάτων ήταν ο σωστός για να δημιουργήσει αυτά τα εντελώς παράξενα σύννεφα που ήταν ορατά από το Νότιο Νησί» εξήγησε ο καθηγητής Έσθερ.