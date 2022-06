Ο «Χάρτης της Κόλασης»... Το χειρόγραφο που «προβλέπει» ότι το Ισλάμ θα κατακτήσει την Ευρώπη και θα εξαλείψει τον Χριστιανισμό!

Το χειρόγραφο, που γράφτηκε μεταξύ του 1486 και του 1488, αποκαλείται και «χάρτης της Κόλασης» και απεικονίζει το πώς φοβόταν ο ανώνυμος συγγραφέας του ότι θα τελειώσει ο κόσμος.Προερχόμενο από την πόλη Λούμπεκ (Lübeck) της Γερμανίας, στη Βαλτική Θάλασσα, είναι γραμμένο στα λατινικά.Περιγράφει την άνοδο του Ισλάμ, αναφέρεται στον Αντίχριστο και προβλέπει την Ημέρα της Κρίσεως η οποία σύμφωνα με τον συγγραφέα θα ερχόταν το έτος 1651.Φυσικά και η ημέρα της κρίσεως δεν ήρθε ποτέ, ωστόσο ως διήγημα παραμένει ανατριχιαστικό.Ένα από τα σχέδια του χειρογράφου απεικονίζει έναν μεγάλο κύκλο που αντιπροσωπεύει τη Γη, περιβαλλόμενη από τον ωκεανό με «σφήνες» ζωγραφισμένες στο κέντρο που συμβολίζουν την Ασία, την Αφρική και την Ευρώπη.Ο άγνωστος συγγραφέας, ο οποίος θεωρείται ότι πρέπει να ήταν ένας καλά μορφωμένος γιατρός της εποχής καθώς υπάρχουν ενότητες στο βιβλίο που αναφέρονται σε αστρολογικά φάρμακα (ιατρομαθηματικά), προειδοποιεί ότι το Ισλάμ είναι μια μεγάλη απειλή για τον χριστιανικό κόσμο.Σε ένα άλλο σχέδιο μέσα στο βιβλίο απεικονίζει πέντε ξίφη μέσα σε ένα κύκλο, όπου φέρουν τις λεζάντες: «Διορθώνει», «Μεταρρυθμίζει», «Συνθλίβει», «Στη Ρώμη», ενώ το πέμπτο ξίφος δεν έχει λεζάντα.Το τελευταίο ξίφος, που δεν έχει λεζάντα, λέγεται ότι αντιπροσωπεύει το «Ξίφος του Ισλάμ» το οποίο σύμφωνα με τον συγγραφέα θα κατακτήσει την Ευρώπη.Ο Βαν Ντούζερ, συγγραφέας του βιβλίου «Αποκαλυπτική Χαρτογραφία» (Apocalyptic Cartography: Thematic Maps and the End of the World in a Fifteenth-Century Manuscript), που ασχολείται με το εν λόγω χειρόγραφο του 15ου αιώνα, δηλώνει: «Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, το συγκεκριμένο έργο είναι πολύ αντιμουσουλμανικό. Είναι ατυχές αλλά υπήρχαν διαδεδομένες προκαταλήψεις εκείνη την εποχή», εννοώντας για το Ισλάμ.Το χειρόγραφο τώρα βρίσκεται στη Βιβλιοθήκη Χάντινγκτον (Huntington Library) στο Σαν Μαρίνο της Καλιφόρνια.