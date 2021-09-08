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Τετάρτη, Σεπτεμβρίου 08, 2021

«Γυναίκα χωρίς χιτζάμπ είναι σαν κομμένο πεπόνι. Θα αγοράζατε κομμένο πεπόνι;»... Ποιοί να το λένε...;;;

ΣΤΟΧΟΣ - Σεπτεμβρίου 08, 2021 - 0






Αξιωματούχος των Ταλιμπάν στην Καμπούλ σε ρεπορτάζ σχετικά με την σημασία του χιτζάμπ :

¨Θα αγοράζατε κομμένο πεπόνι ή κάποιο ακέραιο; Φυσικά και θα παίρνατε το ολόκληρο. Γυναίκα χωρίς χιτζάμπ είναι σαν κομμένο πεπόνι

Politic Türk

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