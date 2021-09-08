«Γυναίκα χωρίς χιτζάμπ είναι σαν κομμένο πεπόνι. Θα αγοράζατε κομμένο πεπόνι;»... Ποιοί να το λένε...;;;

ΣΤΟΧΟΣ - Σεπτεμβρίου 08, 2021 - 0
Αξιωματούχος των Ταλιμπάν στην Καμπούλ σε ρεπορτάζ σχετικά με την σημασία του χιτζάμπ :
¨Θα αγοράζατε κομμένο πεπόνι ή κάποιο ακέραιο; Φυσικά και θα παίρνατε το ολόκληρο. Γυναίκα χωρίς χιτζάμπ είναι σαν κομμένο πεπόνι
Politic Türk
Kabil'de Hicab'ın önemiyle ilgili bir röportajda bir Taliban yetkilisi:— Politic Türk (@politicturk) September 7, 2021
“Dilimlenmiş kavun mu yoksa bozulmamış kavun mu alıyorsun? Tabii ki sağlam olan kavunu. Tesettürsüz kadın dilimlenmiş kavun gibidir" pic.twitter.com/MfTFw48kVA
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