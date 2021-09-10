ΑΥΤΟ ΤΟ ΞΕΡΑΤΕ...;;; ΑΝ ΜΕΤΡΗΣΕΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ, ΤΙ άθροισμα ν ο μ ί ζ ε τ ε ότι θα έχετε; ΤΙ ΣΥΜΠΤΩΣΗ...

ΣΤΟΧΟΣ - Σεπτεμβρίου 10, 2021 - 0
Η ΓΟΝΙΜΗ, Η ΕΠΩΦΕΛΗΣ, Η ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟΒΑΙΝΕΙ ΧΡΗΣΙΜΗ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ.
ΟΤΑΝ ΜΕΤΡΗΣΕ ΛΟΙΠΟΝ ΜΕ ΥΠΟΜΟΝΗ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΕ 36 ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΔΙΑ - ΘΗΚΟΥΛΕΣ, ΕΙΤΕ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ, ΕΙΤΕ ΚΟΚΚΙΝΟΥ, (ΕΚΕΙ ΠΟΥ "ΠΕΦΤΕΙ" Η ΓΝΩΣΤΗ 'ΜΠΙΛΛΙΑ') ΤΗΣ(ΤΡΙΣΚΑΤΑΡΑΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΟ) 'Ρ Ο Υ Λ Ε Τ Α Σ', ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ ΑΠΕΙΡΑΡΙΘΜΑ ΑΝΑ ΤΗΝ ΥΦΗΛΙΟ ΣΠΙΤΙΑ (...), ΤΙ
Α Θ Ρ Ο Ι Σ Μ Α ΛΕΤΕ ΟΤΙ ΒΡΗΚΕ ; ; ;
ΑΝ ΔΕΝ ΣΑΣ ΠΕΡΝΟΥΣΕ ΠΟΤΕ ΜΑ ΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΜΥΑΛΟ, ΗΛΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΣΑΣ ..."ΠΕΡΑΣΕΙ"!
ΤΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΔΙΩΝ ΤΗΣ 'Ρ Ο Υ Λ Ε Τ Α Σ' ΜΑΣ ΔΙΝΕΙ ΤΟΝ ΠΛΕΟΝ ΔΥΣΟΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ '666' !!!
ΝΑΙ, ΜΟΝΟΝ "Τ Υ Χ Α Ι Ο" ΔΕΝ ΤΟ ΛΕΣ....
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