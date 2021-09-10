Tελευταια Νεα

Παρασκευή, Σεπτεμβρίου 10, 2021

ΑΥΤΟ ΤΟ ΞΕΡΑΤΕ...;;; ΑΝ ΜΕΤΡΗΣΕΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ, ΤΙ άθροισμα ν ο μ ί ζ ε τ ε ότι θα έχετε; ΤΙ ΣΥΜΠΤΩΣΗ...

ΣΤΟΧΟΣ - Σεπτεμβρίου 10, 2021 - 0



Η ΓΟΝΙΜΗ, Η ΕΠΩΦΕΛΗΣ, Η ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟΒΑΙΝΕΙ ΧΡΗΣΙΜΗ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ.




ΕΤΣΙ ΛΟΙΠΟΝ, ΕΝΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙ "ΑΝΗΣΥΧΟΣ" ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΙΧΕ ΜΙΑ ΑΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΣΕ ΜΕ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΛΥΣΕΙ...

ΟΤΑΝ ΜΕΤΡΗΣΕ ΛΟΙΠΟΝ ΜΕ ΥΠΟΜΟΝΗ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΕ 36 ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΔΙΑ - ΘΗΚΟΥΛΕΣ, ΕΙΤΕ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ, ΕΙΤΕ ΚΟΚΚΙΝΟΥ, (ΕΚΕΙ ΠΟΥ "ΠΕΦΤΕΙ" Η ΓΝΩΣΤΗ 'ΜΠΙΛΛΙΑ') ΤΗΣ(ΤΡΙΣΚΑΤΑΡΑΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΟ) 'Ρ Ο Υ Λ Ε Τ Α Σ', ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ ΑΠΕΙΡΑΡΙΘΜΑ ΑΝΑ ΤΗΝ ΥΦΗΛΙΟ ΣΠΙΤΙΑ (...), ΤΙ
Α Θ Ρ Ο Ι Σ Μ Α ΛΕΤΕ ΟΤΙ ΒΡΗΚΕ ; ; ;

ΑΝ ΔΕΝ ΣΑΣ ΠΕΡΝΟΥΣΕ ΠΟΤΕ ΜΑ ΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΜΥΑΛΟ, ΗΛΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΣΑΣ ..."ΠΕΡΑΣΕΙ"!
ΤΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΔΙΩΝ ΤΗΣ 'Ρ Ο Υ Λ Ε Τ Α Σ' ΜΑΣ ΔΙΝΕΙ ΤΟΝ ΠΛΕΟΝ ΔΥΣΟΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ '666' !!!
ΝΑΙ, ΜΟΝΟΝ "Τ Υ Χ Α Ι Ο" ΔΕΝ ΤΟ ΛΕΣ....





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