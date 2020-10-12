ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ... ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΝΟΩ! Και στην Ήπειρο πετάει ο Ελληνικός Στρατός κι απελευθερώνει στα 1912 την Φιλιππιάδα!

ΣΤΟΧΟΣ - Οκτωβρίου 12, 2020 - 0
12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1912... ΚΙ ΕΝΩ ΣΤΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΠΡΟΕΛΑΥΝΕΙ ΗΔΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ... Η ΣΤΡΑΤΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΏΝΕΙ ΤΗΝ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ
12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1912... ΚΙ ΕΝΩ ΣΤΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΠΡΟΕΛΑΥΝΕΙ ΗΔΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ... Η ΣΤΡΑΤΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΏΝΕΙ ΤΗΝ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ
Για το μνημείο στη μνήμη των Αλβανών που σφαγιάστηκαν από τους Έλληνες το 1914, αναμένεται να συνεχιστούν οι εργασίες, όπως σημειώνει αλβαν...
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