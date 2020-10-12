Tελευταια Νεα

Δευτέρα, Οκτωβρίου 12, 2020

ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ... ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΝΟΩ! Και στην Ήπειρο πετάει ο Ελληνικός Στρατός κι απελευθερώνει στα 1912 την Φιλιππιάδα!

ΣΤΟΧΟΣ - Οκτωβρίου 12, 2020 - 0

 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1912... ΚΙ ΕΝΩ ΣΤΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΠΡΟΕΛΑΥΝΕΙ ΗΔΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ... Η ΣΤΡΑΤΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΑ    ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΏΝΕΙ ΤΗΝ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ


Και στο μέτωπο της Ηπείρο της Ηπείρου, μιά μέρα μετά την απελευθέρωση της Κοζάνης ο Ελληνικός Στρατός Ηπείρου απελευθερώνει την Φιλιππιάδα. Η Φιλιππιάδα απελευθερώθηκε αρχικά από τους Οθωμανούς το 1897, στη συνέχεια ανακαταλήφθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα, ενώ η οριστική απελευθέρωση κατέστη δυνατή κατά τον Α' Βαλκανικό πόλεμο.





 


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