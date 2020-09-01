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Τρίτη, Σεπτεμβρίου 01, 2020

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΤΟΥΡΚΙΑ..! Βίντεο- Ο Ερντογάν ευρισκόμενος σε λεωφορείο πετά συσκευασίες τσαγιού στους οπαδούς του !

ΣΤΟΧΟΣ - 01 Σεπτεμβρίου - 0

Πήγε για πολιτική ομιλία στην πληγείσα από την πλημμύρα Κερασούντα και στο τέλος ο ίδιος μαζί με κάποιους από την φρουρά του, ευρισκόμενοι πάνω στο λεωφορείο, πετούσαν στον κόσμο συσκευασίες τσαγιού από την Ριζούντα.







Λες και πρόκειται για σκυλοτροφές που πετάς σε σκυλιά !



https://tourkikanea.gr





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