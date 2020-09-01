ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΤΟΥΡΚΙΑ..! Βίντεο- Ο Ερντογάν ευρισκόμενος σε λεωφορείο πετά συσκευασίες τσαγιού στους οπαδούς του !

ΣΤΟΧΟΣ - 01 Σεπτεμβρίου - 0
Λες και πρόκειται για σκυλοτροφές που πετάς σε σκυλιά !
Evleri başına yıkılan halkın— Veli AĞBABA (@veliagbaba) August 31, 2020
başına "keyif çayı" fırlatıyor. pic.twitter.com/J0m0gQZzX7
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Evleri başına yıkılan halkın— Veli AĞBABA (@veliagbaba) August 31, 2020
başına "keyif çayı" fırlatıyor. pic.twitter.com/J0m0gQZzX7
Η έκδοση F.1 των Rafale, σαφώς μειονεκτούσε της Tranche 1 του EF-2000. Δεν ήταν καλή ούτε σε αποστολές αέρος-αέρος, ούτε σε αποστολές αέρος...
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