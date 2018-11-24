Αναφορά των Τούρκων για την Παραλαβή των «OH-58D» Kiowa απο την Α.Σ....Yunanistan adaları silah deposuna dönüştürüyor!

ΣΤΟΧΟΣ - 24 Νοεμβρίου - 0
Yunanistan, ABD’den 44 milyon dolara 70 tane OH-58D Kiowa silahlı keşif/gözetleme helikopteri aldı. Helikopterler, Ege Denizi’ndeki Adalar da konuşlanacak.
ABD Kara Kuvvetleri’nde eğitim modelleriyle yaklaşık 50 yıl hizmette kalan OH-58’ler keşif amaçlı kullanılıyor. Helikopterler, hedef aktarma, havadan karaya, havadan havaya roketler, değişik kalibrelerde makineli tüfek taşıyabiliyor. Ayrıca ana rotor üzerine monte edilen FLIR, lazer mesafe ölçücü ve hedef kilitleyici sistemiyle saldırı helikopterlerinin yakın destekçilerinden biri. Oh-58’lerin gösterdiği hedefler, taarruz helikopterleri tarafından vuruluyor.
Kaynak: www.kokpit.aero
Η μετάφραση
Η Ελλάδα έλαβε 70 ελικόπτερα αναγνώρισης OH-58D Kiowa για 44 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ από τις ΗΠΑ. Τα ελικόπτερα θα αναπτυχθούν στα νησιά του Αιγαίου. (γράφουν οι Τούρκοι)
Τα OH-58Ds αποσύρθηκαν πέρυσι από τα στρατιωτικά στρατεύματα του Στρατού των ΗΠΑ. Οριμσένα από αυτά δόθηκαν στην Τυνησία και την Κολομβία στο πλαίσιο στρατιωτικής βοήθειας.
Στον στρατό των Η.Π.Α., τα OH-58, ήταν σε υπηρεσία εδώ και σχεδόν 50 χρόνια, χρησιμοποιούνταν για εξερεύνηση.
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