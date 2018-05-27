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Κυριακή, Μαΐου 27, 2018
ΣΠΑΝΙΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ... ΒΙΝΤΕΟ: Δείτε τον βομβιστή αυτοκτονίας να μπαίνει μέσα στο τζαμί και να ανατινάζεται...
ΣΤΟΧΟΣ - 27 Μαΐου -
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ΒΟΜΒΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΡΙΑΚΟ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ...!! ΞΕΦΤΙΛΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΓΥΦΤΟΣΚΟΠΙΑΝΟΥΣ Ο ΕΛΛΗΝΟΨΥΧΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ...!!!
Θα γίνει σεισμός,θα γίνει χαλασμός... Οι απόστρατοι αποφάσισαν κινητοποίηση και συμμετοχή στο συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης για την Μακεδονία...!!!
ΞΕΣΚΙΣΕ ΤΟΝ ΜΠΟΥΤΑΡΗ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΑΜΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ... «ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΑΝΩΝ» - ΒΙΝΤΕΟ
ΑΠΙΣΤΕΥΤΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ: Άνοιξε η γη και κατάπιε το δρόμο στη Μαγνησία!
ΜΗΝ ΑΦΗΣΕΤΕ ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΠΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟΝ ΚΑΝΕΤΕ ΡΟΜΠΑ... ΔΙΑΔΩΣΤΕ... ΑΥΤΗ Η ΛΟΥΓΚΡΑ ΠΟΥ ΑΣΕΛΓΟΥΣΕ ΣΕ ΑΝΗΛΙΚΑ ΠΑΙΔΑΚΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΙ ΑΛΛΑ ΘΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΑΚΟΜΗ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ...
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