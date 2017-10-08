ΕΜΑΣ ΧΡΟΝΟΣ... ΑΘΑΝΑΤΟΣ...!!! ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ... ΣΚΛΗΡΗ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΕΓΧΡΩΜΗ... ΟΤΑΝ Ο ΑΠΡΙΛΙΑΝΟΣ ΠΑΤΤΑΚΟΣ ΚΑΤΑΤΡΟΜΟΚΡΑΤΟΥΣΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ...!!

Writen by ΣΤΟΧΟΣ 9:48 π.μ. - 0 Comments
ΤΙ; ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΣΙ..;;; ΜΑ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΣΙ ΕΚΤΟΣ ΚΙ ΑΝ ΤΣΙΜΠΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ "ΙΣΤΟΡΙΑ" ΠΟΥ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΣΟΥ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΟΙ ΑΡΙΣΤΕΡΟΙ...
ΘΑ ΑΦΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΥΣ ΝΑ ΞΑΝΑΓΡΑΨΟΥΝ ΙΣΤΟΡΙΑ; ΤΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ ΕΙΝΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΑ....
Ο ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΤΤΑΚΟΣ ΠΕΡΠΑΤΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΣΠΕΥΔΟΥΝ ΝΑ ΤΟΥ ΣΦΙΞΟΥΝ ΤΟ ΧΕΡΙ... ΑΣ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ ΑΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΑΥΤΟ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑΝΤΗΔΕΣ... ΑΣ ΤΟΛΜΗΣΟΥΝ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ...
Α Θ Α Ν Α Τ Ο Σ...!!!
8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1912 - 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016
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