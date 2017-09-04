ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΒΙΝΤΕΟ: ΚΑΝΤΕ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΣΑΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΤΟ ΔΕΙΤΕ... ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ ΕΙΚΟΝΑ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ...;;; ΕΙΝΑΙ...;;;

Writen by ΣΤΟΧΟΣ 9:59 π.μ. - 0 Comments
ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΚΛΙΠ ΕΙΝΑΙ ΓΥΡΙΣΜΕΝΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ.
ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΕΙΝΑΙ ΤΙΜΩΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΦΕΣΤΙΒΛΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΚΟΛΟΜΒΙΑ ΣΤΙΣ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, ΞΑΜΟΛΙΣΕ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΑΝΑΝΔΡΗ, ΓΥΝΑΙΚΟΥΛΙΣΤΙΚΗ, ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΗ ΔΥΣΦΗΜΙΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ ΤΟΥ "ΣΤΟΧΟΥ" ΠΟΥ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΠΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΓΝΗΣΙΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΥ ΣΕΒΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΙΜΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ, ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΤΟΥ, ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΓΟΝΟΥΣ ΤΟΥ...
ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΗΤΑΝ ΟΤΙ "ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΤΟ ΚΡΥΨΟΥΜΕ", "ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΚΑΙ ΤΙΠΟΤΑ", "ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΙΝΑΙ" ΚΛΠ ΚΑΙ ΤΑ ΛΕΓΑΝΕ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΥ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΝΤΑΝ ΠΡΙΝ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΟΥ ΠΕΤΑΞΕ Η ΣΥΡΙΖΑΙΑ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΛΛΑ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΑ ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΕΝΟΧΛΕΙ...
ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΔΕ, ΠΟΥ ΕΚΒΙΑΣΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ -ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ- ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΣΥΝΤΟΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥΣ...
ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΝΑΤΡΙΧΙΑΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΓΕΡΜΕΝΗ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΓΑΛΟΥΧΕΙ Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ ΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΕΝ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΣΥΣΣΩΜΗΣ...
ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΠΑΛΙΟ ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΠΟΛΣΕΒΙΚΟΙ...
ΤΙΤΛΟΣ...;;; Ο «ΑΓΙΟΣ ΔΡΑΚΟΝΤΑΣ» Ο ΕΞΩ ΑΠΟΔΩ ΝΤΕ...
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