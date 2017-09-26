ΑΥΤΟ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΣΤΑΜΑΤΑΕΙ ΜΕ ΕΚΛΟΓΕΣ... ΔΕΣ ΜΕ ΤΟ ΙΔΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΚΡΙΒΩΣ, ΤΙ ΠΛΗΡΩΝΕΙΣ ΑΝ ΕΙΣΑΙ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ, ΜΙΣΘΩΤΟΣ Ή ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ!

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ΔΕΣ ΚΑΛΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ... ΜΕ ΤΟ ΙΔΙΟ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ... 109.458 ΕΥΡΩ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ (ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΜΕ ΤΑ ΜΠΟΝΟΥΣ ΤΑ ΕΞΤΡΑΔΑΚΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ) ΠΟΣΑ ΘΑ ΠΛΗΡΩΝΕ ΕΝΑΣ ΜΙΣΘΩΤΟΣ, ΚΑΙ ΠΟΣΑ ΕΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ.
1212 ΕΥΡΩ ΦΟΡΟ Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ, 41.232 ΕΥΡΩ ΦΟΡΟ Ο ΜΙΣΘΩΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΚΟΡΟΪΔΟ ΟΛΩΝ Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ 47.935 ΕΥΡΩ...
ΟΠΟΙΟΣ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΟΤΙ ΚΙ ΑΥΤΗ Η ΑΔΙΚΙΑ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΜΕ ΕΚΛΟΓΕΣ, ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΘΥΜΑ ΚΑΙ ΚΟΡΟΊΔΟ!
ΚΑΙ ΠΑΙΡΝΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ ΤΟΥ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ...
ΚΑΙ ΠΑΙΡΝΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ ΤΟΥ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ...
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