ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΚΑΙ ΙΣΟΠΕΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΜΙΤ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ...!!! ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΛΕΝΕ ΣΤΑ ΓΙΔΙΑ ΔΗΘΕΝ ΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΥΡΔΙΚΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ!

Writen by ΣΤΟΧΟΣ 8:36 μ.μ. - 0 Comments
ΑΚΟΥΤΕ ΤΙ ΛΕΝΕ ΣΤΑ ΓΙΔΙΑ... (ΚΑΠΟΙΟΙ ΠΟΥ ΤΟ ΠΑΙΖΟΥΝ ΔΗΘΕΝ ΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ)...
ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΚΟΥΡΔΙΚΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΕΠΕΙΔΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΣΤΗΝ ΘΡΑΚΗ...
ΑΚΟΥΣΤΕ ΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΟΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟΥΣ ΡΩΣΟΤΟΥΡΚΟΥΣ ΤΙ ΛΕΝΕ...
ΑΚΟΥΣΤΕ ΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΟΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟΥΣ ΡΩΣΟΤΟΥΡΚΟΥΣ ΤΙ ΛΕΝΕ...
ΛΕΣ ΚΙ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΣΤΗΝ ΘΡΑΚΗ, ΛΕΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΙΡΑΚ, ΛΕΣ ΚΑΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΑ ΕΔΑΦΗ ΜΑΣ...
ΛΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΝ ΟΤΙ ΤΟ ΙΡΑΚΙΝΟ ΚΟΥΡΔΙΣΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΗΜΙΑΥΤΟΝΟΜΟ...
ΤΕΛΟΣ ΡΕ... ΟΠΟΙΟΣ ΤΑ ΛΕΕΙ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΔΟΤΗΣ... ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΑ ΞΕΝΑ ΑΦΕΝΤΙΚΑ ΤΟΥ. ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΟΥΣ... ΞΕΣΚΕΠΑΣΤΕ ΤΟΥΣ!
ΛΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΝ ΟΤΙ ΤΟ ΙΡΑΚΙΝΟ ΚΟΥΡΔΙΣΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΗΜΙΑΥΤΟΝΟΜΟ...
ΤΕΛΟΣ ΡΕ... ΟΠΟΙΟΣ ΤΑ ΛΕΕΙ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΔΟΤΗΣ... ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΑ ΞΕΝΑ ΑΦΕΝΤΙΚΑ ΤΟΥ. ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΟΥΣ... ΞΕΣΚΕΠΑΣΤΕ ΤΟΥΣ!
"ΣΤΟΧΟΣ"
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