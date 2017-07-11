ΜΕ ΤΟ ΔΑΚΤΥΛΟ ΣΤΗ ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΤΟ ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΟ! ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΑΟΖ ΑΠΟ ΑΥΡΙΟ ΤΟ ΠΡΩΙ...

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Με πολεμικά πλοία και ασκήσεις ετοιμαζεται η Τουρκία να “υποδεχτεί” το γεωτρύπανο της TOTAL στην Κύπρο. Η Τουρκία ανακοίνωσε ναυτική άσκηση εντός της Κυπριακής ΑΟΖ απαντώντας με αυτό τον τρόπο στις γεωτρήσεις που ξεκινούν την Τετάρτη.
Τα κείμενα των NAVTEX της Κύπρου:
ZCZC MA73
10 0600 UTC JUL 2017
JRCC LARNACA/CYPRUSRADIO NAV WRNG NR 258/17
EXPLORATION ACTIVITIES WILL TAKE PLACE FROM 12 JUL 2017
FOR A PERIOD OF THREE (3) MONTHS WITHIN A CIRULAR AREA
RADIUS OF 5NM FROM THE POSITION 33 13.272N 031 59.684 E
FOR SAFETY REASON ALL SHIPS ARE STRONGLY ADVICED TO
AVOID ENTERING THE AFOREMETIONED AREA.
JRCC LARNACA/CYPRUSRADIO/5BA
NNNN
————————————————————————————
ZCZC MA72
10 0600 UTC JUL 2017
JRCC LARNACA/CYPRUSRADIO NAV WRNG NR 257/17
DRILLING OPERATION IN PSN 33 13.272 N 031 59.684 E
BY DRILLING SHIP WEST CAPELLA FROM 12 JUL 2017.
A SAFETY ZONE OF 500METERS FROM ANY POINT OF THE OUTER
END OF WEST CAPELLA IS ESTABLISHED. THE ENTERING IN THE
ABOVE AREA IS PROHIBITED FOR ANY REASON.
JRCC LARNACA/CYPRUSRADIO/5BA
Το κείμενο της τουρκικής NAVTEX
TURNHOS N/W : 697/17
MEDITERRANEAN SEA
TURKISH NAVY WILL CONDUCT NAVAL EXERCISES, ON 12 AND 13 JUL 17 FROM 0700Z TO 1200Z IN AREA BOUNDED BY;
35 00 N – 031 00 E
34 00 N – 031 00 E
34 00 N – 032 00 E
35 00 N – 032 00 E
WIDE BERTH REQUESTED.
Tην ίδια ώρα η Τουρκία με την NAVTEX 696/17 αμφισβητεί το δικαίωμα της Κύπρου να διεξάγει την 12/7 πολυεθνική άσκηση Ε-Δ σε 2 περιοχές (παράλια της Πάφου και παράλια της Αγ. Νάπας), προβάλλοντας το σαθρό επιχείρημα ότι η κυπριακή NAVTEX εκμπέφθηκε από αναρμόδιο σταθμό.
Το κείμενο της τουρκικής NAVTEX:
TURNHOS N/W : 696/17
MEDITERRANEAN SEA
UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCASTED NAVTEX MESSAGE NUMBER MA71-256/17, THEREFORE IT IS NULL AND VOID.
Το κείμενο της κυπριακής NAVTEX 256/17
ZCZC MA71
10 0600 UTC JUL 2017
JRCC LARNACA/CYPRUS RADIO NAV WRNG NR 256/17
MULTINATIONAL SEARCH AND RESCUE EXERCISE
WILL TAKE PLACE ON MONDAY 12 JUL 2017,
FROM 0500 TO 1100 UTC, IN AREAS BOUNDED BY
THE COORDINATES
AREA A
34 58.988 N 031 37.739 E
34 39.334 N 032 27.675 E
33 34.500 N 032 00.000 E
33 55.276 N 031 05.106 E
AREA B
34 39.000N 033 12.000 E
34 39.000N 033 19.000 E
34 34.000N 033 19.000 E
34 34.000N 033 12.000 E
ALL VESSELS ARE REQUESTED TO SAIL WITH CAUTION
VHF/FM CHANNELS 06 (156.300 MHZ) AND 69 (156.475 MHZ)
WILL BE USED FOR EXERCISE PRACTICE TRAINING PURPOSES.
MARINERS ARE ADVISED TO AVOID THE USE OF
THE AFOREMENTIONED CHANNELS.
CANCEL THIS MESSAGE ON 12 1101 UTC JUL 2017
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