ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΕΘΝΙΚΑ ΣΚΑΝΔΑΛΑΡΑ...!!! ΞΕΡΕΤΕ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΙΣΛΑΜΟΦΑΣΙΣΤΑΣ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΠΑΠΠΑ ΣΤΟΝ ΕΧΙΝΟ...;;;; ΞΕΡΕΤΕ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ....;;;;

Writen by ΣΤΟΧΟΣ 12:10 μ.μ. - 0 Comments
ΤΟΝ ΒΛΕΠΕΤΕ ΚΑΛΑ; ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΑΠΠΑ ΣΤΗΝ ΞΑΝΘΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΕΧΙΝΟ... Ο ΑΚΡΙΒΩΣ ΔΙΠΛΑ ΤΟΥ ΠΟΥ ΧΑΡΙΝΤΙΖΕΤΑΙ ΜΑΖΙ ΤΟΥ ΞΕΡΕΤΕ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ....;;;
ΑΛΛΑ Ο ΠΑΠΠΑΣ Ή ΔΕΝ ΤΗΝ ΕΙΔΕ Ή ΣΤΑ ΠΑΠΠΑ..ΡΙΑ ΤΟΥ, ΑΦΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΥ ΘΕΡΩΕΙ ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΙΣΛΑΜΟΤΡΟΥΡΚΟΥΣ ΚΑΙ ΦΑΝΑΤΙΚΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΟΠΩΣ Ο ΝΤΕΛΙΧΟΥΣΕΙΝ... ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ ΠΡΙΝ ΚΑΙΡΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΙΣΛΑΜΟΦΑΣΙΣΤΑΡΙΟ...
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