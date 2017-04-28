stoxos News

28/4/17

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΕΘΝΙΚΑ ΣΚΑΝΔΑΛΑΡΑ...!!! ΞΕΡΕΤΕ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΙΣΛΑΜΟΦΑΣΙΣΤΑΣ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΠΑΠΠΑ ΣΤΟΝ ΕΧΙΝΟ...;;;; ΞΕΡΕΤΕ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ....;;;;

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ΤΟΝ ΒΛΕΠΕΤΕ ΚΑΛΑ; ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΑΠΠΑ ΣΤΗΝ ΞΑΝΘΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΕΧΙΝΟ... Ο ΑΚΡΙΒΩΣ ΔΙΠΛΑ ΤΟΥ ΠΟΥ ΧΑΡΙΝΤΙΖΕΤΑΙ ΜΑΖΙ ΤΟΥ ΞΕΡΕΤΕ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ....;;;




ΕΙΝΑΙ Ο ΡΙΝΒΑΝ ΝΤΕΛΙΧΟΥΣΕΙΝ, Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΣ ΔΗΜΟΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΟΥ ΠΡΙΝ ΛΙΓΟ ΚΑΙΡΟ ΕΙΧΕ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΘΟΡΥΒΗΣΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...

ΑΛΛΑ Ο ΠΑΠΠΑΣ Ή ΔΕΝ ΤΗΝ ΕΙΔΕ Ή ΣΤΑ ΠΑΠΠΑ..ΡΙΑ ΤΟΥ, ΑΦΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΥ ΘΕΡΩΕΙ ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΙΣΛΑΜΟΤΡΟΥΡΚΟΥΣ ΚΑΙ ΦΑΝΑΤΙΚΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΟΠΩΣ Ο ΝΤΕΛΙΧΟΥΣΕΙΝ... ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ ΠΡΙΝ ΚΑΙΡΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΙΣΛΑΜΟΦΑΣΙΣΤΑΡΙΟ...

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