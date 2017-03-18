ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ...;;; ΟΠΑΔΟΙ ΤΟΥ ΓΥΦΤΟΜΟΡΦΟΥ ΑΠΑΤΕΩΝΑ ΤΟΝ ΣΥΓΚΡΙΝΟΥΝ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΩΚΡΑΤΗ...!!!

Writen by ΣΤΟΧΟΣ 2:40 μ.μ. - 0 Comments
ΠΟΣΟ ΠΙΟ ΧΑΜΗΛΑ;;; ΠΟΣΟ ΠΙΟ ΣΙΧΑΜΕΝΑ... ΝΑ ΣΥΓΚΡΙΝΟΥΝ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟ ΑΠΑΤΕΩΝΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΟΥ ΕΚΛΕΨΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΥΜΠΑΡΟ ΤΟΥ 100.000 ΕΥΡΩ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΚΙ ΑΛΛΑ ΒΟΥΡΛΑ ΛΟΒΟΤΟΜΗΜΕΝΑ ΑΠΟ ΚΑΤΩ ΝΑ ΣΧΟΛΙΑΖΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ "ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΣΩΚΡΑΤΗ"...
ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΛΟΒΟΤΟΜΗΜΕΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΥ ΨΗΦΙΖΑΝ ΠΑΣΟΚ, ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΙΖΟΥΝ ΤΩΡΑ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ, ΑΛΛΑ ΠΟΛΥ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ, ΕΙΤΕ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΔΗΘΕΑΝ ΠΟΛΙΤΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ... ΤΟ ΕΝΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΛΛΟ...
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