GAME OVER ΡΕ ΑΘΛΙΟΙ...!!!! ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΝΣΥΛΒΑΝΙΑ ΓΥΡΙΣΕ Ο ΓΙΓΑΝΤΑΣ ΤΡΑΜΠ ΚΑΙ ΠΑΕΙ ΓΙΑ 300 ΕΚΛΕΚΤΟΡΕΣ...!!!

Writen by ΣΤΟΧΟΣ 8:30 π.μ. - 0 Comments
ΣΤΗΝ ΠΕΝΣΥΛΒΑΝΙΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΦΤΑΣΕΙ Η ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ 98,4 ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΤΗΝ ΧΡΩΜΑΤΙΖΟΥΝ ΓΙΑΤΙ ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΝΑ ΠΑΕΙ ΓΙΑ ΥΠΝΟ ΚΑΙ Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΛΕΣ ΚΑΙ ΘΑ ΑΛΛΑΞΕΙ Η ΗΤΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...
ΟΡΘΩΣ ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΟΓΗΜΕΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΡΧΙΣΕΙ ΤΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ ΣΤΑ ΕΚΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΟΥ ΤΡΑΜΠ...!!! Η ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΗΤΑΝ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΓΙΑΤΙ ΗΤΑΝ ΝΙΚΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ... ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΠΟΛΕΜΑΓΕ ΑΚΑΤΑΠΑΥΣΤΑ ΜΕ ΚΑΘΕ ΤΡΟΠΟ 24 ΩΡΕΣ ΤΟ 24ΩΡΟ...
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