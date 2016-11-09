stoxos News

9/11/16

GAME OVER ΡΕ ΑΘΛΙΟΙ...!!!! ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΝΣΥΛΒΑΝΙΑ ΓΥΡΙΣΕ Ο ΓΙΓΑΝΤΑΣ ΤΡΑΜΠ ΚΑΙ ΠΑΕΙ ΓΙΑ 300 ΕΚΛΕΚΤΟΡΕΣ...!!!

Writen by ΣΤΟΧΟΣ - 0 Comments





ΣΤΗΝ ΠΕΝΣΥΛΒΑΝΙΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΦΤΑΣΕΙ Η ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ 98,4 ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΤΗΝ ΧΡΩΜΑΤΙΖΟΥΝ ΓΙΑΤΙ ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΝΑ ΠΑΕΙ ΓΙΑ ΥΠΝΟ ΚΑΙ Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΛΕΣ ΚΑΙ ΘΑ ΑΛΛΑΞΕΙ Η ΗΤΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...

 ΟΡΘΩΣ ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΟΓΗΜΕΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΡΧΙΣΕΙ ΤΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ ΣΤΑ ΕΚΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΟΥ ΤΡΑΜΠ...!!! Η ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΗΤΑΝ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΓΙΑΤΙ ΗΤΑΝ ΝΙΚΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ... ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΠΟΛΕΜΑΓΕ ΑΚΑΤΑΠΑΥΣΤΑ ΜΕ ΚΑΘΕ ΤΡΟΠΟ 24 ΩΡΕΣ ΤΟ 24ΩΡΟ...

Αμερικανικές εκλογές Live: Ο Τραμπ στο κατώφλι του Λευκού Οίκου! Μένει μόνο η παραδοχή της ήττας από την Κλίντον
loading...
« PREV
NEXT »

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Εγγραφή σε: Σχόλια ανάρτησης ( Atom )