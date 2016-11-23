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23/11/16

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΗΧΗΤΙΚΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ: Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ ΨΕΛΝΕΙ ΣΤΗΝ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

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ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΑΙΣΙΟ ΝΑ ΨΕΛΝΕΙ ΣΤΗΝ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ !
Η ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΧΕΙΡΗ ΚΑΙ ΕΓΙΝΕ ΣΥΠΤΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑ ΑΠΛΟ ΦΟΡΗΤΟ ΚΑΣΕΤΟΦΩΝΟ
ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΠΑΙΔΑΚΙ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΔΕΝ ΑΡΝΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΤΟΝ
ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙ ! ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΣΕ ΑΝΑΜΝΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΩΘΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΟΥΣ
ΕΥΛΑΒΕΙΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΕΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΓΕΡΟΝΤΑ ΚΟΝΤΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΤΙΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ !!
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