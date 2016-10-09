ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ... NTOKOYMENTO ΠΟΥ ΞΕΒΡΑΚΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΨΕΥΤΑΡΑΔΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ! ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΟΣΜΟΣ ΠΕΡΙΚΥΚΛΩΝΕΙ ΤΟΝ ΠΑΤΤΑΚΟ... ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΗ....

Writen by ΣΤΟΧΟΣ 8:12 π.μ. - 0 Comments
ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΓΡΩΜΟ... ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ ΠΟΥ ΣΠΑΕΙ ΤΑ ΚΟΚΚΑΛΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ... ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΟΣΜΟΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΚΥΚΛΩΝΕΙ ΤΟΝ ΑΘΑΝΑΤΟ ΣΤΥΛΙΑΝΟ ΠΑΤΤΑΚΟ... ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΟΤΙ ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΖΩΓΡΑΦΙΖΕΤΑΙ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΤΑΠΙΕΣΗ... ΚΑΘΕ ΑΛΛΟ....
ΚΙ ΑΥΤΟ ΤΟ "ΚΑΘΕ ΑΛΛΟ" ΕΚΔΗΛΩΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΔΕΥΕΤΡΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ... ΕΙΝΑΙ Η ΕΥΓΤΝΩΜΟΣΥΝΗ, ΕΙΝΑΙ Η ΑΓΑΠΗ, ΕΙΝΑΙ Ο ΣΕΒΑΣΜΟΣ, ΕΙΝΑΙ Η ΧΑΡΑ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΑΡΧΗΓΟ ΤΗΣ 21ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ....
ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΡΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ, ΝΑ ΦΤΑΣΕΙ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΑ, Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 21Η ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ...
"ΣΤΟΧΟΣ"
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