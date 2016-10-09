ΑΠΛΩΣΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ... ΜΗΝΥΜΑ ΣΤΟΥΣ ΑΘΕΟΥΣ ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ... Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΑΣ ΥΜΝΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΛΥΡΑ...!!!

Writen by ΣΤΟΧΟΣ 8:36 π.μ. - 0 Comments
Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΑΣ ΥΜΝΟΣ ΜΕ ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΛΥΡΑ! ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ!!! ΑΝΕΒΑΖΩ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΩΣ ΜΗΝΥΜΑ ΠΩΣ Η ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΘΑ ΓΟΝΑΤΙΣΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ! ΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑ ΣΤΟΥΣ ΑΘΕΟΥΣ ΠΟΥ ΚΥΒΕΡΝΑΝΕ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝΕ ΝΑ ΜΑΣ ΣΒΗΣΟΥΝ! ΠΟΛΕΜΑΝΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΜΑΤΑΙΑ! ΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: ΚΟΥΝΙΑ ΠΟΥ ΣΕ ΚΟΥΝΑΓΕ ΠΟΥ ΘΕΣ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΑΣ ΥΜΝΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΜΑΣ!!!! ΔΕΝ ΘΑ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΕΙΣ ΣΤΟ ΛΕΩ ΕΓΩ ΝΙΚΟΛΑΚΙ ΦΙΛΗ. ΚΑΙ ΝΑ ΤΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΘΑ ΛΕΓΕΤΑΙ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΘΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΚΑΙ Ο ΥΜΝΟΣ ΘΑ ΠΑΙΖΕΤΑΙ. ΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΕΝΑΝ ΤΡΟΠΟ ΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΑΛΛΟ...
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