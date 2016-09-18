ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΑ ΤΟΥ ΚΟΥΡΗ ΚΑΙ ΤΗΣ «ΑΥΡΙΑΝΗΣ» ΤΟΥ 1991 ΤΑ ΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΠΕΡΙ «ΞΥΠΟΛΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ '21»...;;;

Writen by ΣΤΟΧΟΣ 7:00 μ.μ. - 0 Comments
ΟΜΩΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΠΟΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΑ, ΕΙΔΙΚΑ ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ Ο ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΟΠΩΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ Ο «ΣΤΟΧΟΣ» ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ ΤΗΣ 15ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΩΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ CIA...
ΤΩΡΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΟΥ Ο ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΔΙΚΑΙΩΝΕΙ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟ -ΠΡΙΝ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ ΕΛΗΞΕ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ "ΝΕΕΣ ΧΩΡΕΣ" ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΣΗΜΕΙΟ ΤΡΙΒΗΣ- ΚΑΙ ΠΟΥ ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΜΥΡΝΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΩΣΤΙΜΟ ΗΤΑΝ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΕΣ...
ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΙΖΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΘΕΛΑ ΤΟΥΣ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ -ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΩΣΩΝ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΕΙ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ- ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΙΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΟΥ "ΣΤΟΧΟΥ", ΜΕ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΘΟΔΩΡΟ ΧΑΤΖΗΓΩΓΟ, ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η "ΙΣΤΟΡΙΑ" ΜΕ ΤΙΣ ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΠΕΡΙ "ΞΥΠΟΛΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ", ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΡΙΑΝΗ ΤΟΥ ΚΟΥΡΗ ΤΟ 1991... ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟ "ΜΕΛΑΝΟΤΕΡΟ" ΣΗΜΕΙΟ ΠΟΥ ΤΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ...
ΑΚΟΥΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΗ ΩΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ 1:03:00 ΚΑΙ ΜΕΤΑ... (ΚΑΙ ΜΗ ΞΕΧΝΑΤΕ ΘΟΔΩΡΟΣ ΧΑΤΖΗΓΩΓΟΣ ΣΤΙΣ 10 ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΑΠΟ ΤΟ STOXOS.GR)
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