Τουρκία: Στο ισραηλινό κύκλωμα κατασκοπείας εμπλέκονται και Τούρκοι αστυνομικοί, λέει η Yeni Şafak.

Έρευνα κατασκοπείας που φέρεται να συνδέεται με τις ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες αποκάλυψε διασυνδέσεις που εκτείνονται μέχρι και την τ...

Έρευνα κατασκοπείας που φέρεται να συνδέεται με τις ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες αποκάλυψε διασυνδέσεις που εκτείνονται μέχρι και την τουρκική αστυνομία.Υποστηρίζεται ότι ορισμένοι αστυνομικοί απέκτησαν πρόσβαση σε συστήματα από τους υπολογιστές των συναδέλφων τους για να διαρρεύσουν εμπιστευτικές πληροφορίες πολιτών, και μηνύματα WhatsApp αποκάλυψαν εντυπωσιακές λεπτομέρειες σχετικά με ένα δίκτυο χρημάτων και πιστώσεων, όπως γράφει η τουρκική εφημερίδα Yeni Şafak.Στην έρευνα για τον Σερκάν Τσιτσέκ, ο οποίος συνελήφθη από την τουρκική αντιτρομοκρατική υπηρεσία, ο οποίος φέρεται να έχει δεσμούς με τις ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες, αποκαλύφθηκαν διασυνδέσεις που εκτείνονται και στην αστυνομική δύναμη.Οι λεπτομέρειες του δεύτερου κύματος επιχειρήσεων σημειώνουν την επαφή με 11 αστυνομικούς, και τη μετάδοση μη εξουσιοδοτημένων ανακρίσεων καθώς και προσωπικά δεδομένα μέσω WhatsApp.Η αλληλογραφία που περιλαμβάνεται στον φάκελο της έρευνας αποκάλυψε ότι ορισμένοι αστυνομικοί είχαν πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες χρησιμοποιώντας τους υπολογιστές των συναδέλφων τους.Στην έρευνα που διεξήγαγε η Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης και το Τμήμα Αντιτρομοκρατίας του Αστυνομικού Τμήματος της Κωνσταντινούπολης, εξετάστηκαν εξονυχιστικά οι επαφές του Σερκάν Τσιτσέκ, ο οποίος πιστεύεται ότι έχει δεσμούς με τις ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες, εντός της αστυνομικής δύναμης.Στις έρευνες, οι οποίες επεκτάθηκαν μετά από ισχυρισμούς ότι ο Τσιτσέκ, ο οποίος συστήθηκε ως ιδιοκτήτης γραφείου ντετέκτιβ, παρακολουθούσε Παλαιστίνιους ακτιβιστές και ορισμένους Τούρκους πολίτες, αξιολογήθηκαν μηνύματα, φωνητικές ηχογραφήσεις και τηλεφωνική κίνηση. Με βάση τα ευρήματα, διαπιστώθηκε ότι ο Τσιτσέκ είχε επικοινωνήσει άμεσα ή έμμεσα με 11 αξιωματικούς επιβολής του νόμου για να λάβει πληροφορίες.Τα δεδομένα που διέρρευσαν φέρεται να περιελάμβαναν αριθμούς ταυτότητας πολιτών, οικογενειακές πληροφορίες, διευθύνσεις κατοικίας, πινακίδες κυκλοφορίας οχημάτων, αρχεία ξενοδοχείων και ποινικά μητρώα. Και όλα αυτά τα δεδομένα κοινοποιήθηκαν μέσω WhatsApp.Μια άλλη εντυπωσιακή λεπτομέρεια στο αρχείο ήταν ο ισχυρισμός ότι αξιωματικοί επιβολής του νόμου στρατολογήθηκαν στο δίκτυο μέσω υποσχέσεων οικονομικού κέρδους.Υποστηρίχθηκε ότι ο Σερκάν Τσιτσέκ παρουσιάστηκε ως πλούσιος επιχειρηματίας, αρχικά κερδίζοντας την εμπιστοσύνη δανειζόμενος μικρά χρηματικά ποσά και στη συνέχεια αποπληρώνοντας αυτά τα δάνεια με περιθώριο κέρδους. Στη συνέχεια, φέρεται να έπεισε ορισμένους αστυνομικούς με προσφορές επιχειρηματικής συνεργασίας, όπως αυτές στην ενοικίαση εξοπλισμού καθαρισμού νερού και στο εμπόριο τροφίμων.Υποστηρίχθηκε ότι, χρησιμοποιώντας αυτή τη μέθοδο, έβαλε αστυνομικούς να συνάψουν τραπεζικά δάνεια στο όνομά τους, ύψους από 1,2 εκατομμύρια έως 3 εκατομμύρια τουρκικές λίρες. Παρόλο που ο Τσιτσέκ είχε υποσχεθεί να πληρώσει τις δόσεις του δανείου, φέρεται να σταμάτησε να κάνει πληρωμές, αφήνοντας τους αστυνομικούς επιβαρυμένους με μεγάλα χρέη.Σύμφωνα με πληροφορίες στον φάκελο της έρευνας, ορισμένοι από τους αστυνομικούς που έπεσαν θύματα αναγκάστηκαν να πουλήσουν τα οχήματά τους και τον χρυσό των συζύγων τους για να αποπληρώσουν τα χρέη τους.Η έρευνα αποκάλυψε στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο δικηγόρος-συνεργάτης του Τσιτσέκ, Tuğrulhan Dip, χρησιμοποίησε επίσης παράνομα συστήματα ανακρίσεων. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι τραπεζικοί λογαριασμοί και λογαριασμοί κρυπτονομισμάτων που ανήκουν σε διαφορετικά άτομα χρησιμοποιήθηκαν για την απόκρυψη των ιχνών των κεφαλαίων που πιστεύεται ότι αποκτήθηκαν από δραστηριότητες κατασκοπείας.