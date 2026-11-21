Χωρίς τυμπανοκρουσίες και χωρίς καμία ανακοίνωση για το πραγματικό περιεχόμενο της ατζέντας τους, τρεις κορυφαίοι εκπρόσωποι των τουρκικώ...



Γράφει ο Νίκος Αρβανίτης



Η «αθόρυβη» εμφάνιση στην Ξάνθη και τα πρόσωπα της αποστολής



Την επίσκεψη στην Ξάνθη δημοσιοποίησε ο ίδιος ο Μουσταφά Τράμπα το πρωί της Τετάρτης 18 Νοεμβρίου 2026 (08:30) με ανάρτησή του στα τουρκικά στο Facebook, ευχαριστώντας τους επισκέπτες και ευχόμενος επιτυχία στο έργο τους. Όπως συμβαίνει παγίως σε ανάλογες κινήσεις, δεν γνωστοποιήθηκε ούτε η ακριβής ημερομηνία άφιξης της αντιπροσωπείας στη Θράκη ούτε το αντικείμενο των συνομιλιών —αφήνοντας αναπάντητο το ποιος ήταν ο πραγματικός σκοπός της αποστολής στην Ξάνθη, αν οι αρμόδιες ελληνικές υπηρεσίες γνώριζαν την παρουσία και τις κινήσεις των επικεφαλής των συγκεκριμένων οργανώσεων στην περιοχή και αν η περιοδεία τους περιλάμβανε επαφές με άλλους τοπικούς παράγοντες στην Κομοτηνή ή με το Τουρκικό Προξενείο Κομοτηνής.

Ποιοι, όμως, πέρασαν το κατώφλι της Ξάνθης;



Abdullah Muhammet İslam (Πρόεδρος UDEF): Επικεφαλής της Ομοσπονδίας Συλλόγων Διεθνών Φοιτητών τουλάχιστον από τον Νοέμβριο του 2023, οπότε και είχε καταγραφεί συνάντησή του στην Κωνσταντινούπολη με τη Διεθνή Ισλαμική Ομοσπονδία Φοιτητικών Οργανώσεων (IIFSO), ενώ το βιογραφικό και οι σπουδές του παραμένουν εκτός δημοσιότητας.

Ebubekir Armağan (Μέλος Δ.Σ. UDEF): Στέλεχος του διοικητικού συμβουλίου της ομοσπονδίας, για το οποίο δεν υπάρχει κανένα δημόσιο αποτύπωμα.

Δρ. Selman Duran (Πρόεδρος TÜMED): Επικεφαλής του Διεθνούς Συλλόγου Αποφοίτων με έδρα την Κωνσταντινούπολη, ο οποίος σε τελετή αποφοίτησης ξένων φοιτητών στα Άδανα το 2026 εξήρε το γεγονός ότι οι απόφοιτοι μοιράστηκαν τα θρανία με «αδελφούς» από την Παλαιστίνη, το Αρακάν και ολόκληρο τον κόσμο.



Τι είναι η UDEF και ο TÜMED: Ένα δίκτυο 75.000 φοιτητών χωρίς διαφάνεια χρηματοδότησης



Για όσους παρακολουθούν τις δομές ήπιας ισχύος της Τουρκίας, οι δύο οργανώσεις κάθε άλλο παρά τυχαίες είναι:



Η ομπρέλα της UDEF: Ξεκίνησε το 2004 ως σύλλογος SADER, μετονομάστηκε το 2008 σε «Bab-ı Âlem» και το 2012 έλαβε τη σημερινή μορφή της Ομοσπονδίας Συλλόγων Διεθνών Φοιτητών (Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu). Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο ίδιος ο İslam τον Μάιο του 2024, συσπειρώνει 63 συλλόγους-μέλη και διατηρεί επαφή με 75.000 ξένους φοιτητές σε 76 πόλεις της Τουρκίας. Παρά το τεράστιο μέγεθός της, η UDEF δεν δημοσιοποιεί πουθενά τις πηγές χρηματοδότησής της, γεγονός που γεννά εύλογες απορίες για το κατά πόσο οι δύο οργανώσεις σχεδιάζουν χρηματοδοτήσεις ή δράσεις στη Θράκη και, εάν ναι, μέσω ποιων τοπικών συλλόγων ή νομικών προσώπων.



Ο βραχίονας των αποφοίτων (TÜMED): Ο Διεθνής Σύλλογος Αποφοίτων (Uluslararası Mezunlar Derneği) εδρεύει στην Κωνσταντινούπολη, ιδρύθηκε από αποφοίτους τουρκικών πανεπιστημίων και λειτουργεί στην πράξη ως ο σύλλογος αποφοίτων της UDEF.



Η διασύνδεση με την κρατική YTB, το TÜGVA και τη «δημόσια διπλωματία» στα Βαλκάνια

Μέχρι σήμερα δεν υπήρχε καμία δημόσια καταγραφή δράσης της UDEF ή του TÜMED στη Θράκη. Ωστόσο, η δράση τους στην Τουρκία και στο εξωτερικό αποκαλύπτει την άμεση οργανική τους σύνδεση με τον τουρκικό κρατικό μηχανισμό:



Σύμπραξη με την YTB: Την «Ημέρα Αποφοίτων της Τουρκίας» (2026) στην Κωνσταντινούπολη συνδιοργάνωσαν ο TÜMED, η UDEF και η κρατική YTB (Υπηρεσία για τους Τούρκους του Εξωτερικού και τις Συγγενείς Κοινότητες), παρουσία του προέδρου του Φορέα Εξετάσεων (ÖSYM) και στελεχών του Συμβουλίου Ανώτατης Εκπαίδευσης (YÖK), με ειδικό πάνελ αφιερωμένο στον «ρόλο των αποφοίτων στη δημόσια διπλωματία».



Στρατηγική στα Βαλκάνια και υποτροφίες: Σε επίσημο έγγραφό της (Φεβρουάριος 2022), η YTB καταγράφει τη στήριξή της σε 34 συλλόγους αποφοίτων σε 30 χώρες, με δεδηλωμένο στόχο να υπηρετούν τη διεθνή φοιτητική πολιτική της Τουρκίας και με ρητή έμφαση στα Βαλκάνια. Μέσω του προγράμματος υποτροφιών «Türkiye Bursları» (περίπου 5.000 υποτροφίες ετησίως), οι απόφοιτοι αξιοποιούνται ως «γέφυρα» επιρροής στις χώρες καταγωγής τους —γεγονός που καθιστά ακόμη πιο επιτακτικό το ερώτημα αν η συνάντηση στην Ξάνθη (η δεύτερη δημόσια επαφή του Μουσταφά Τράμπα με τουρκικούς παράγοντες μέσα στο 2026, μετά την επίσκεψή του στον Τούρκο πρέσβη στην Αθήνα τον Μάρτιο) αφορούσε τη στρατολόγηση νέων από τη Θράκη για σπουδές και υποτροφίες στην Τουρκία.



Κυβερνητικές πλάτες: Ο ίδιος ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει παραστεί σε ετήσια συνάντηση της UDEF, η οποία συνεργάζεται επίσης με το κυβερνητικό Ίδρυμα Νεολαίας Τουρκίας (TÜGVA) καθώς και με το ίδρυμα IHH (με κοινή αποστολή στο Σαράγιεβο το 2017).



Πηγή: Δημοσιογραφική Έρευνα Νίκου Αρβανίτη / RodopiPress.gr (19/11/2026) Ξάνθη / Κομοτηνή, Θράκη



Σχόλιο Σύνταξης



Όταν οργανώσεις με «αόρατη» χρηματοδότηση, δεκάδες χιλιάδες φοιτητές στο δυναμικό τους και απευθείας δίαυλο με την κρατική YTB της Άγκυρας εμφανίζονται ξαφνικά στην Ξάνθη, η υπόθεση παύει να είναι μια απλή «επίσκεψη φιλοφρόνησης». Τα πανεπιστημιακά προγράμματα, οι υποτροφίες και οι σύλλογοι αποφοίτων αποτελούν εδώ και χρόνια το κατεξοχήν εργαλείο «ήπιας ισχύος» και διείσδυσης της τουρκικής δημόσιας διπλωματίας στα Βαλκάνια. Στη Θράκη οι πολίτες δικαιούνται να γνωρίζουν ποιοι έρχονται, ποιους συναντούν, τι ακριβώς σχεδιάζουν για τη νεολαία της περιοχής και με ποιους πόρους χρηματοδοτούνται αυτές οι παρεμβάσεις.



Όταν οργανώσεις με «αόρατη» χρηματοδότηση, δεκάδες χιλιάδες φοιτητές στο δυναμικό τους και απευθείας δίαυλο με την κρατική YTB της Άγκυρας εμφανίζονται ξαφνικά στην Ξάνθη, η υπόθεση παύει να είναι μια απλή «επίσκεψη φιλοφρόνησης». Τα πανεπιστημιακά προγράμματα, οι υποτροφίες και οι σύλλογοι αποφοίτων αποτελούν εδώ και χρόνια το κατεξοχήν εργαλείο «ήπιας ισχύος» και διείσδυσης της τουρκικής δημόσιας διπλωματίας στα Βαλκάνια. Στη Θράκη οι πολίτες δικαιούνται να γνωρίζουν ποιοι έρχονται, ποιους συναντούν, τι ακριβώς σχεδιάζουν για τη νεολαία της περιοχής και με ποιους πόρους χρηματοδοτούνται αυτές οι παρεμβάσεις.

Χωρίς τυμπανοκρουσίες και χωρίς καμία ανακοίνωση για το πραγματικό περιεχόμενο της ατζέντας τους, τρεις κορυφαίοι εκπρόσωποι των τουρκικών οργανώσεων διεθνών φοιτητών και αποφοίτων UDEF και TÜMED βρέθηκαν στην Ξάνθη, επισκεπτόμενοι τον Μουσταφά Τράμπα (πρόεδρο της λεγόμενης «Συμβουλευτικής Επιτροπής»). Η παρουσία τους στη Θράκη —που αποκαλύφθηκε μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις 18 Νοεμβρίου 2026— φέρνει στο προσκήνιο τη δράση ενός πανίσχυρου δικτύου «δημόσιας διπλωματίας» της Άγκυρας, το οποίο λειτουργεί σε άμεση σύμπλευση με την τουρκική κρατική υπηρεσία YTB και στοχεύει συστηματικά στα Βαλκάνια, αφήνοντας πλήθος σκιών για τις πραγματικές στοχεύσεις της επίσκεψης στην περιοχή.