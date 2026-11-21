Τρεις παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου καταγράφηκαν την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2026 στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο, από τουρκικά μη επαν...

Τρεις παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου καταγράφηκαν την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2026 στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο, από τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV). Συνολικά τέσσερα τουρκικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν επίσης πέντε παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών.Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, στην τουρκική αεροπορική δραστηριότητα συμμετείχαν τρία UAV και ένα αεροσκάφος ATR-72, τα οποία αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και την πάγια πρακτική.Οι τρεις παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου αποδίδονται αποκλειστικά στα τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα οποία δραστηριοποιήθηκαν στην περιοχή του Νοτιοανατολικού Αιγαίου.Από τα συνολικά τέσσερα αεροσκάφη που καταγράφηκαν, τα τρία UAV πραγματοποίησαν επίσης τρεις παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας, ενώ οι υπόλοιπες δύο παραβάσεις προήλθαν από το ATR-72.