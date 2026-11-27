Έξι τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) πραγματοποίησαν εννέα παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών και ισάριθμ...

Έξι τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) πραγματοποίησαν εννέα παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών και ισάριθμες παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου.Η τουρκική δραστηριότητα καταγράφηκε στο Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό ΑιγαίοΑναλυτικά η τουρκική δραστηριότητα– Σχηματισμοί: Κανένας– Μεμονωμένα αεροσκάφη: 6 UAV– Σύνολο αεροσκαφών: 6– Οπλισμένα: Κανένα– Παραβάσεις FIR Αθηνών: 9– Παραβιάσεις Εθνικού Εναέριου Χώρου: 9– Εμπλοκές: Καμία– Περιοχή: Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο.Το σύνολο των τουρκικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών αναγνωρίστηκε και αναχαιτίστηκε σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και κατά πάγια πρακτική.