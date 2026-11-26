Με τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) καταγράφηκε η τουρκική δραστηριότητα στο Αιγαίο την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026, σύμφωνα με τα στοιχ...
Με τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) καταγράφηκε η τουρκική δραστηριότητα στο Αιγαίο την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΓΕΕΘΑ.
Τα τουρκικά UAV προχώρησαν συνολικά σε τέσσερις παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου (ΕΕΧ) και τρεις παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών.
Η δραστηριότητά τους καταγράφηκε σε τρεις γεωγραφικές περιοχές, στο Βορειοανατολικό, το Κεντρικό και το Νοτιοανατολικό Αιγαίο.
Αναλυτικά τα στοιχεία του ΓΕΕΘΑ για τις 25 Νοεμβρίου 2026
Σχηματισμοί: Κανένας
Μεμονωμένα αεροσκάφη: 3 UAV
Σύνολο αεροσκαφών: 3
Οπλισμένα: Κανένα
Παραβάσεις FIR Αθηνών: 3
Παραβιάσεις Εθνικού Εναέριου Χώρου: 4
Εμπλοκές: Καμία
Περιοχή: Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο.
Μεμονωμένα αεροσκάφη: 3 UAV
Σύνολο αεροσκαφών: 3
Οπλισμένα: Κανένα
Παραβάσεις FIR Αθηνών: 3
Παραβιάσεις Εθνικού Εναέριου Χώρου: 4
Εμπλοκές: Καμία
Περιοχή: Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο.
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