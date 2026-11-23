Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παραλαβές των νέων όπλων κρούσης ισραηλινής προέλευσης για τον στόλο των μαχητικών F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας...

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παραλαβές των νέων όπλων κρούσης ισραηλινής προέλευσης για τον στόλο των μαχητικών F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας. Όπως υπογραμμίζουν ανώτατοι επιτελείς στο DefenceReview.gr ήδη έχουν παραληφθεί οι πρώτες αρχικές παρτίδες των νέων όπλων της Πολεμικής Αεροπορίας. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται ο νέος σχεδιασμός αεροπορικών επιχειρήσεων απόρροια των επιχειρησιακών δυνατοτήτων που προσδίδουν τα νέα ισραηλινής προέλευσης όπλα κρούσης. Τόσο σε επίπεδο Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας όσο και σε επίπεδο Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας τα νέα όπλα αλλάζουν εντελώς τον επιχειρησιακό σχεδιασμό.Υπενθυμίζεται ότι η Πολεμική Αεροπορία προχωρά στην ενσωμάτωση των εκδόσεων SPICE-1000 και SPICE-2000 (μαζί με πυραύλους Rampage) για τα μαχητικά F-16, με τις σχετικές συμβάσεις να έχουν υπογραφεί το 2022 και τις διαδικασίες πιστοποίησης/ολοκλήρωσης να βρίσκονται στη τελική τους φάση. Οι ισραηλινές συλλογές SPICE-1000 και SPICE-2000 μετατρέπουν βόμβες ελεύθερης πτώσης σε όπλα ακριβείας. Παράλληλα το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας έχει εισηγηθεί και την απόκτηση της έκδοσης SPICE-250 (με κεφαλή 75 κιλών και μέγιστο βεληνεκές περίπου 100 χλμ.) διαθέτει και την έκδοση αυξημένου βεληνεκούς SPICE-250ER με εμβέλεια τουλάχιστον 150 χλμ.Η ενσωμάτωση των ισραηλινών συλλογών κατευθυνόμενων βομβών ακριβείας SPICE-1000 και SPICE-2000 (της εταιρείας Rafael) στον στόλο των ελληνικών F-16 επιτρέπει στην Πολεμική Αεροπορία να εκτελεί πλήγματα από ασφαλή απόσταση (stand-off) εκτός εμβέλειας των εχθρικών αντιαεροπορικών όπλων, φτάνοντας σε βεληνεκές έως 125 χλμ. για τις εκδόσεις των 1.000 λιβρών και 60 χλμ. για τις βαρύτερες, διατρητικές των 2.000 λιβρών. Χάρη στον συνδυασμό καθοδήγησης INS/GPS με αυτόνομο ηλεκτροπτικό/υπέρυθρο ερευνητή ταύτισης εικόνας (Scene-Matching), τα όπλα αυτά διαθέτουν υψηλή αντοχή σε περιβάλλοντα έντονων ηλεκτρονικών παρεμβολών (GPS jamming) και επιτυγχάνουν ακρίβεια πρόσκρουσης περίπου 3 μέτρων, δίνοντας τη δυνατότητα στα ελληνικά μαχητικά να προσβάλλουν ταυτόχρονα πολλαπλούς στόχους υψηλής αξίας (όπως ραντάρ, κέντρα διοίκησης και οχυρωμένες εγκαταστάσεις) σε μία μόνο έξοδο, δρώντας συμπληρωματικά με τους υπερηχητικούς πυραύλους Rampage.Η αναγκαιότητα των συλλογών SPICE-1000 και SPICE-2000 για την Πολεμική Αεροπορία πηγάζει πρωτίστως από την ανάγκη επιβίωσης των ελληνικών μαχητικών απέναντι στα σύγχρονα αντιαεροπορικά συστήματα (όπως οι S-400, Hisar και Siper) που δημιουργούν πυκνές ζώνες άρνησης περιοχής (A2/AD). Με τις συμβατικές βόμβες μικρής εμβέλειας τα αεροσκάφη αναγκάζονται να εισέρχονται σε επικίνδυνους φακέλους εμπλοκής, ενώ τα όπλα SPICE επιτρέπουν την άφεση από ασφαλή απόσταση 60 έως 125 χιλιομέτρων, προστατεύοντας τους πιλότους και τα αεροσκάφη. Ενώ οι συμβατικές κατευθυνόμενες βόμβες βασίζονται σχεδόν αποκλειστικά στο GPS, τα SPICE χρησιμοποιούν αυτόνομο σύστημα οπτικής και ταύτισης εικόνας (Scene-Matching) στην τελική φάση της πτήσης, παραμένοντας ουσιαστικά απρόσβλητα στις ηλεκτρονικές παρεμβολές και διατηρώντας ακρίβεια πρόσκρουσης περίπου 3 μέτρων.Εξίσου σημαντικό είναι το επιχειρησιακό και οικονομικό όφελος που προσφέρουν στον υφιστάμενο στόλο της Πολεμικής Αεροπορίας. Και τούτο διότι αποτελούν οικονομικότερες συλλογές μετατροπής υφιστάμενων βομβών (Mk.83 και Mk.84), επιτρέπουν τη μαζική εξαπόλυση για τον κορεσμό της εχθρικής αεράμυνας, εξοικονομώντας τους πανάκριβους στρατηγικούς πυραύλους SCALP EG για τους πιο κρίσιμους στόχους. Kλείνοντας, οι συλλογές SPICE προσφέρουν την απαραίτητη καταστρεπτική ισχύ για την εξουδετέρωση δύσκολων και οχυρωμένων στόχων. Ιδιαίτερα η βαρύτερη έκδοση SPICE-2000, σε συνδυασμό με διατρητικές κεφαλές 2.000 λιβρών (όπως η BLU-109), παρέχει τη δυνατότητα καταστροφής ενισχυμένων καταφυγίων, υπόγειων κέντρων διοίκησης, ραντάρ και διαδρόμων αεροδρομίων, καλύπτοντας ένα καθοριστικό κενό ισχύος σε πιθανές επιχειρήσεις πρώτου πλήγματος.Η προσθήκη των ισραηλινών υπερηχητικών πυραύλων αέρος-εδάφους Rampage (ανάπτυξη των IAI και Elbit Systems) στο οπλοστάσιο των ελληνικών F-16 αποτελεί εξίσου κομβική επιλογή, καθώς δίνει στην Πολεμική Αεροπορία ένα μέσο με τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά από τις ανεμοπορούσες βόμβες SPICE: έναν πύραυλο υψηλής ταχύτητας που εξουδετερώνει κρίσιμους στόχους.Πρωτίστως, η μεγάλη εμβέλεια και η υπερηχητική του ταχύτητα επιτρέπουν τη διάσπαση ακόμη και των πιο πυκνών αντιαεροπορικών δικτύων. Με δυνατότητα άφεσης από ασφαλή απόσταση 150 έως 250 χιλιομέτρων (αναλόγως ύψους και ταχύτητας του μαχητικού) ο ισραηλινός πύραυλος καθίσταται εξαιρετικά δύσκολος στην αναχαίτιση από συστήματα αεράμυνας, όπως οι S-400 ή τα αντιαεροπορικά μέσου βεληνεκούς. Ταυτόχρονα, ο ελάχιστος χρόνος που απαιτείται για να φτάσει στον προορισμό του καθιστά τον Rampage το ιδανικό όπλο για την προσβολή στόχων υψηλής αξίας που απαιτούν άμεση δράση (Time-Sensitive Targets). Σε αντίθεση με τις ανεμοπορούσες βόμβες που χρειάζονται περισσότερο χρόνο πτήσης, ο Rampage πλήττει μέσα σε ελάχιστα λεπτά κινητές αντιαεροπορικές μονάδες, ραντάρ, κέντρα διοίκησης, αεροδρόμια και αποθήκες πυρομαχικών, προτού αυτά προλάβουν να μετακινηθούν ή να αντιδράσουν.Επιπλέον, ακολουθώντας τη λογική των SPICE, ο πύραυλος διαθέτει προηγμένη καθοδήγηση INS/GPS με ισχυρή προστασία έναντι ηλεκτρονικών παρεμβολών (anti-jamming), ενώ η εκρηκτική του κεφαλή (περίπου 150 κιλών) συνδυάζεται με σχεδόν κάθετη γωνία πρόσκρουσης, εξασφαλίζοντας μεγάλη διατρητική ισχύ σε οχυρωμένα σημεία και κρίσιμες υποδομές. Τέλος, σε τακτικό και οικονομικό επίπεδο, ο Rampage λειτουργεί ως σημαντικός πολλαπλασιαστής ισχύος για τα ελληνικά F-16, αφού κάθε μαχητικό δύναται να μεταφέρει έως και τέσσερα βλήματα. Επειδή βασίζεται στην τεχνολογία των κατευθυνόμενων ρουκετών πυροβολικού (EXTRA), το κόστος απόκτησής του παραμένει αισθητά χαμηλότερο σε σύγκριση με τους συμβατικούς στρατηγικούς πυραύλους πλεύσης, δίνοντας τη δυνατότητα στην Πολεμική Αεροπορία να διεξάγει μαζικά πλήγματα ακριβείας και επιχειρήσεις καταστολής εχθρικής αεράμυνας (SEAD/DEAD).https://defencereview.gr