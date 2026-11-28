Ένα εξάνθημα που δεν υποχωρεί (“εξαφανίζεται” όταν του ασκείτε πίεση είναι ένα σημάδι μηνιγγοκοκκικής σηψαιμίας (μηνιγγοκοκκικά βακτήρια μπ...









Ένα εξάνθημα που δεν υποχωρεί (“εξαφανίζεται” όταν του ασκείτε πίεση είναι ένα σημάδι μηνιγγοκοκκικής σηψαιμίας (μηνιγγοκοκκικά βακτήρια μπορεί να προκαλέσουν μηνιγγίτιδα και σηψαιμία).Μηνιγγίτιδα – Τα άτομα με σηψαιμία μπορεί να αναπτύξουν ένα εξάνθημα από μικροσκοπικά «σπυράκια», που μπορεί να εξελιχθούν σε μωβ μώλωπες.Αυτού του τύπου το εξάνθημα στο δέρμα δεν “υποχωρεί” όταν του ασκείτε πίεση. Γι' αυτό είναι σημαντικό να ξέρετε πώς γίνεται το τεστ με το ποτήρι.Μηνιγγίτιδα: Το τεστ με το ποτήριΠιέστε την πλευρά ενός διαυγούς ποτηριού σταθερά στο σημείο του εξανθήματοςΤα στίγματα/σπυράκια μπορεί αρχικά να “ξεθωριάσουν”Συνεχίστε να πιέζετεΤο εξάνθημα με με κηλίδες/σπυράκια που δεν εξασθενεί/υποχωρεί υπό πίεση αποτελεί επείγουσα ιατρική κατάστασηΜην χάνετε χρόνο. Αν κάποιος είναι άρρωστος και χειροτερεύει, επικοινωνήστε άμεσα με έναν γιατρό!Σε πιο σκούρα επιδερμίδα, το εξάνθημα μπορεί να είναι πιο δύσκολα διακριτό. Γι' αυτό, εκτός από το τεστ με το ποτήρι, πρέπει να γνωρίζετε όλα τα σημάδια και τα συμπτώματα της μηνιγγίτιδας.