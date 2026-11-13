Τουρκία για καλώδιο: Δεν επιτρέψαμε στην Ελλάδα να δημιουργήσει τετελεσμένα, λένε στο κρατικό ΤRT

Σε πιο χαμηλούς τόνους κινούνται τα τουρκικά μέσα σε σχέση με το θέμα των ερευνών του γαλλικού πλοίου για την πόντιση του καλωδίου GSI. Σύ...

Σε πιο χαμηλούς τόνους κινούνται τα τουρκικά μέσα σε σχέση με το θέμα των ερευνών του γαλλικού πλοίου για την πόντιση του καλωδίου GSI. Σύμφωνα με όσα μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ, Μανώλης Κωστίδης, τουρκικές πηγές ανέφεραν στην κρατική τηλεόραση TRT: «Δώσαμε συγκατάθεση στις εργασίες του γαλλικού πλοίου, εμποδίσαμε την προσπάθεια της Ελλάδας να δημιουργήσει τετελεσμένα».Αναλυτικά στο ρεπορτάζ του ΤRT HABER αναφέρθηκε: «Η Τουρκία έδωσε με διπλωματική διακοίνωση στη Γαλλία τη συγκατάθεσή της για τις έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Άγκυρα γνωστοποίησε ότι συναινεί στην πραγματοποίηση ερευνητικών εργασιών εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας, υπενθυμίζοντας παράλληλα τους όρους που πρέπει να τηρούνται βάσει του διεθνούς δικαίου.Διπλωματικές πηγές αποκάλυψαν στο TRT Haber τις λεπτομέρειες της διαδικασίας.Σύμφωνα με τις πηγές αυτές, η Τουρκία, έπειτα από διαδικασία συντονισμού με τις αρμόδιες αρχές, γνωστοποίησε στις 10 Νοεμβρίου, μέσω ρηματικής διακοίνωσης προς τη Γαλλία, ως κράτος σημαίας του πλοίου, τη συγκατάθεσή της για τις προγραμματισμένες εργασίες. Παράλληλα, υπενθύμισε τις προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.Η Τουρκία ακύρωσε, όπως υποστηρίζει, τις NAVTEX που είχαν εκδώσει η Ελλάδα και η Κυπριακή Δημοκρατία, χαρακτηρίζοντάς τες μη εξουσιοδοτημένες. Παράλληλα, υπενθύμισε ότι τα εξωτερικά όρια της τουρκικής υφαλοκρηπίδας είχαν γνωστοποιηθεί στα Ηνωμένα Έθνη το 2020.Με τον τρόπο αυτό, σύμφωνα με την τουρκική πλευρά, όχι μόνο αποτράπηκε μια νέα απόπειρα δημιουργίας τετελεσμένων από την Ελλάδα, αλλά ξεκίνησε και η διπλωματική διαδικασία που οδήγησε στην υποβολή αιτήματος συγκατάθεσης προς την Τουρκία.Η Άγκυρα υποστηρίζει ότι δεν πρόκειται να εμποδίσει την ανάπτυξη περιφερειακών ενεργειακών διασυνδέσεων που εξυπηρετούν το κοινό συμφέρον όλων των κρατών. Ωστόσο, επιμένει ότι τέτοιες πρωτοβουλίες πρέπει να υλοποιούνται με σεβασμό στα δικαιώματα των εμπλεκόμενων πλευρών και στο διεθνές δίκαιο».Το Abeille Marengo δέχτηκε χθες μήνυμα δι' ασυρμάτου από τουρκική φρεγάτα ότι πλέει σε τουρκικά νερά και ότι μπορεί να συνεχίσει την πορεία του. Η τουρκική φρεγάτα έκανε ανάγνωση της τουρκικής NAVTEX, το κείμενο της οποίας δεν εμπεριείχε τη λέξη «αδειοδότηση».Η δε φρεγάτα «Λήμνος» εξέπεμψε μήνυμα προς το γαλλικό ερευνητικό πλοίο, στο οποίο ανέφερε: «Βρίσκεστε εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, συνεχίστε κανονικά την πορεία σας».Το Abeille Marengo πραγματοποιεί τις προβλεπόμενες εργασίες για τη χαρτογράφηση του θαλάσσιου πυθμένα. Είχαν προηγηθεί απαραίτητες δοκιμές για βαθμονόμηση του εξοπλισμού στα ανοιχτά της Κρήτης, λίγο πριν ξεκινήσει, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ακρίβεια των μετρήσεων. Πρόκειται για τις προκαταρκτικές έρευνες, κατά τις οποίες καταγράφεται το βάθος, η μορφολογία του βυθού και τα γεωλογικά χαρακτηριστικά της περιοχής, ώστε να προσδιοριστεί η καταλληλότερη και ασφαλέστερη διαδρομή για την εγκατάσταση του καλωδίου.Πηγή: skai.gr