Στο περίπτερο της Rheinmetall κατά τη διάρκεια της φετινής ναυτικής έκθεσης Euronaval 2026, παρουσιαζόταν η νέα αντίληψη της εταιρίας για...













Συστήματα Αποστολής – Δυνατότητες



Το πλοίο για να μπορέσει να εκτελέσει όλες τις παραπάνω αποστολές διαθέτει τρία καταστρώματα όπου μπορούν να τοποθετηθούν έως 100 εμπορευματοκιβωτίων αποστολών τα οποία μεταφέρονται μέσω του έξυπνου συστήματος διαχείρισης φορτίων, θυρών φόρτωσης και ανελκυστήρων. Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στο καινοτόμο σύστημα μετακίνησης, το οποίο αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την SH Defence και έχει βελτιστοποιηθεί για χρήση με το αρθρωτό (modular) σύστημα CUBE.



Το σύστημα αυτό είναι ενσωματωμένο σε όλα τα καταστρώματα φορτίου, καθώς και στο ανοιχτό κατάστρωμα (weather deck) του πλοίου, επιτρέποντας την απρόσκοπτη μετακίνηση και τοποθέτηση εμπορευματοκιβωτίων (containers) τύπου ISO 20 ποδιών. Τα διάφορα καταστρώματα του πλοίου συνδέονται μεταξύ τους μέσω ενός ισχυρού ανυψωτικού μηχανισμού, ο οποίος διασφαλίζει την αποτελεσματική διακίνηση εξοπλισμού και υλικών μεταξύ των επιπέδων. Επιπλέον, ένας πολυλειτουργικός γερανός οροφής παρέχει διευρυμένες δυνατότητες ανύψωσης για ένα ευρύ φάσμα φορτίων.



Πέραν των εμπορευματοκιβωτίων το πλοίο μπορεί να μεταφέρει και τμήμα 150 πεζονατών μαζί με τον εξοπλισμό τους και το τροχαίο υλικό – τεθωρακισμένα τα οποία φορτώνονται από ράμπα Roll-on / Roll-off που υπάρχει στην δεξιά πλευρά του πλοίου.



Το NTV 130 είναι εξοπλισμένο με ένα σύστημα ανεφοδιασμού εν πλω (RAS) τελευταίας τεχνολογίας, το οποίο είναι πλήρως ενσωματωμένο στην υπερκατασκευή του πλοίου. Το σύστημα αυτό επιτρέπει τον αποτελεσματικό ανεφοδιασμό τόσο με υγρά όσο και με στερεά φορτία (σε παλέτες), ακόμη και υπό δύσκολες συνθήκες στην ανοιχτή θάλασσα. Το κέντρο ελέγχου, παρέχει ολοκληρωμένες δυνατότητες χειρισμού του συστήματος, διασφαλίζοντας έτσι την ασφαλή και ακριβή εκτέλεση των επιχειρήσεων ανεφοδιασμού. Το πλοίο για να μπορέσει να εκτελέσει όλες τις παραπάνω αποστολές διαθέτει τρία καταστρώματα όπου μπορούν να τοποθετηθούν έως 100 εμπορευματοκιβωτίων αποστολών τα οποία μεταφέρονται μέσω του έξυπνου συστήματος διαχείρισης φορτίων, θυρών φόρτωσης και ανελκυστήρων. Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στο καινοτόμο σύστημα μετακίνησης, το οποίο αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την SH Defence και έχει βελτιστοποιηθεί για χρήση με το αρθρωτό (modular) σύστημα CUBE.Το σύστημα αυτό είναι ενσωματωμένο σε όλα τα καταστρώματα φορτίου, καθώς και στο ανοιχτό κατάστρωμα (weather deck) του πλοίου, επιτρέποντας την απρόσκοπτη μετακίνηση και τοποθέτηση εμπορευματοκιβωτίων (containers) τύπου ISO 20 ποδιών. Τα διάφορα καταστρώματα του πλοίου συνδέονται μεταξύ τους μέσω ενός ισχυρού ανυψωτικού μηχανισμού, ο οποίος διασφαλίζει την αποτελεσματική διακίνηση εξοπλισμού και υλικών μεταξύ των επιπέδων. Επιπλέον, ένας πολυλειτουργικός γερανός οροφής παρέχει διευρυμένες δυνατότητες ανύψωσης για ένα ευρύ φάσμα φορτίων.Πέραν των εμπορευματοκιβωτίων το πλοίο μπορεί να μεταφέρει και τμήμα 150 πεζονατών μαζί με τον εξοπλισμό τους και το τροχαίο υλικό – τεθωρακισμένα τα οποία φορτώνονται από ράμπα Roll-on / Roll-off που υπάρχει στην δεξιά πλευρά του πλοίου.Το NTV 130 είναι εξοπλισμένο με ένα σύστημα ανεφοδιασμού εν πλω (RAS) τελευταίας τεχνολογίας, το οποίο είναι πλήρως ενσωματωμένο στην υπερκατασκευή του πλοίου. Το σύστημα αυτό επιτρέπει τον αποτελεσματικό ανεφοδιασμό τόσο με υγρά όσο και με στερεά φορτία (σε παλέτες), ακόμη και υπό δύσκολες συνθήκες στην ανοιχτή θάλασσα. Το κέντρο ελέγχου, παρέχει ολοκληρωμένες δυνατότητες χειρισμού του συστήματος, διασφαλίζοντας έτσι την ασφαλή και ακριβή εκτέλεση των επιχειρήσεων ανεφοδιασμού.









Εκτός από το εκτεταμένο σύστημα αισθητήρων, στο ανώτερο κατάστρωμα υπάρχουν εγκατεστημένοι γερανοί, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για τη φόρτωση και τη μετακίνηση υλικών. Στο χαμηλότερο τμήμα, υπάρχουν δέστρες που χρησιμεύουν για την πρόσδεση άλλων σκαφών —όπως υποβρύχια— επιτρέποντας την ασφαλή αγκυροβόλησή τους δίπλα στο πλοίο, τόσο στην ανοιχτή θάλασσα όσο και στα λιμάνια.



Στην πρύμνη υπάρχει μεγάλου εμβαδού ελικοδρόμιο ικανό να υποστηρήξει την προσνείωση βαρέων ελικοπτέρων τύπου Chinook με μέγιστο βάρος απογείωσης στους 22,5 τόνους. Κάτω από το ελικοδρόμιο υπάρχει χώρος φύλαξης και εξυπηρέτησης έως πέντε ελικοπτέρων κλάσης 11 τόνων τα οποία έχουν πρόσβαση στον συγκεκριμένο υπόστεγο μέσω ενός κεντρικού ανελκυστήρα βαρέως φορτίου.



Τέλος στην πρύμνη υπάρχουν δύο θυρίδες για άφεση ταχύπλων τύπου RHIB ή διαφόρων τύπων UxVs ή ναρκοθέτησες μέσω αυτόματου συστήματος άφεσης ναρκών. Εκτός από το εκτεταμένο σύστημα αισθητήρων, στο ανώτερο κατάστρωμα υπάρχουν εγκατεστημένοι γερανοί, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για τη φόρτωση και τη μετακίνηση υλικών. Στο χαμηλότερο τμήμα, υπάρχουν δέστρες που χρησιμεύουν για την πρόσδεση άλλων σκαφών —όπως υποβρύχια— επιτρέποντας την ασφαλή αγκυροβόλησή τους δίπλα στο πλοίο, τόσο στην ανοιχτή θάλασσα όσο και στα λιμάνια.Στην πρύμνη υπάρχει μεγάλου εμβαδού ελικοδρόμιο ικανό να υποστηρήξει την προσνείωση βαρέων ελικοπτέρων τύπου Chinook με μέγιστο βάρος απογείωσης στους 22,5 τόνους. Κάτω από το ελικοδρόμιο υπάρχει χώρος φύλαξης και εξυπηρέτησης έως πέντε ελικοπτέρων κλάσης 11 τόνων τα οποία έχουν πρόσβαση στον συγκεκριμένο υπόστεγο μέσω ενός κεντρικού ανελκυστήρα βαρέως φορτίου.Τέλος στην πρύμνη υπάρχουν δύο θυρίδες για άφεση ταχύπλων τύπου RHIB ή διαφόρων τύπων UxVs ή ναρκοθέτησες μέσω αυτόματου συστήματος άφεσης ναρκών.









Συμπεράσματα



Το NTV 130 αντιπροσωπεύει μια διαφορετική προσέγγιση στην ανάπτυξη βοηθητικών πλοίων. Η μεγάλη μεταφορική του ικανότητα, η δυνατότητα υποστήριξης βαρέων ελικοπτέρων, η αρθρωτή αρχιτεκτονική THE CUBE, οι δυνατότητες RAS, η μεταφορά οχημάτων και η υποστήριξη μη επανδρωμένων συστημάτων δημιουργούν μια πλατφόρμα με σημαντικό επιχειρησιακό εύρος.



Για το Πολεμικό Ναυτικό, μια τέτοια μονάδα θα μπορούσε να παρουσιάζει ενδιαφέρον σε αρκετούς τομείς:



Υποστήριξη των ναυτικών μονάδων στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.

Λειτουργία ως μητρικό πλοίο USV για αποστολές επιτήρησης και ναρκοπολέμου.

Υποστήριξη υποβρυχίων και μονάδων ειδικών επιχειρήσεων.

Παροχή δυνατότητας διοίκησης και ελέγχου ναυτικών σχηματισμών.

Μεταφορά προσωπικού, οχημάτων και εξοπλισμού σε νησιωτικές περιοχές.

Παροχή υγειονομικής υποστήριξης και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.



Η μεγαλύτερη αξία του, όμως, βρίσκεται στη δυνατότητα συγκέντρωσης πολλών διαφορετικών αποστολών σε μία πλατφόρμα. Σε ένα σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον, όπου η παρουσία μη επανδρωμένων συστημάτων, η διασπορά δυνάμεων και η ανάγκη διαρκούς υποστήριξης αποτελούν κρίσιμους παράγοντες, πλοία όπως το NTV 130 μπορούν να αποκτήσουν ιδιαίτερη σημασία.



Το NTV 130 δεν είναι ένα πλοίο πρώτης γραμμής με την παραδοσιακή έννοια. Είναι, όμως, μια πλατφόρμα που μπορεί να αυξήσει σημαντικά την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα ολόκληρου του ναυτικού σχηματισμού. Το NTV 130 αντιπροσωπεύει μια διαφορετική προσέγγιση στην ανάπτυξη βοηθητικών πλοίων. Η μεγάλη μεταφορική του ικανότητα, η δυνατότητα υποστήριξης βαρέων ελικοπτέρων, η αρθρωτή αρχιτεκτονική THE CUBE, οι δυνατότητες RAS, η μεταφορά οχημάτων και η υποστήριξη μη επανδρωμένων συστημάτων δημιουργούν μια πλατφόρμα με σημαντικό επιχειρησιακό εύρος.Για το Πολεμικό Ναυτικό, μια τέτοια μονάδα θα μπορούσε να παρουσιάζει ενδιαφέρον σε αρκετούς τομείς:Υποστήριξη των ναυτικών μονάδων στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.Λειτουργία ως μητρικό πλοίο USV για αποστολές επιτήρησης και ναρκοπολέμου.Υποστήριξη υποβρυχίων και μονάδων ειδικών επιχειρήσεων.Παροχή δυνατότητας διοίκησης και ελέγχου ναυτικών σχηματισμών.Μεταφορά προσωπικού, οχημάτων και εξοπλισμού σε νησιωτικές περιοχές.Παροχή υγειονομικής υποστήριξης και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.Η μεγαλύτερη αξία του, όμως, βρίσκεται στη δυνατότητα συγκέντρωσης πολλών διαφορετικών αποστολών σε μία πλατφόρμα. Σε ένα σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον, όπου η παρουσία μη επανδρωμένων συστημάτων, η διασπορά δυνάμεων και η ανάγκη διαρκούς υποστήριξης αποτελούν κρίσιμους παράγοντες, πλοία όπως το NTV 130 μπορούν να αποκτήσουν ιδιαίτερη σημασία.Το NTV 130 δεν είναι ένα πλοίο πρώτης γραμμής με την παραδοσιακή έννοια. Είναι, όμως, μια πλατφόρμα που μπορεί να αυξήσει σημαντικά την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα ολόκληρου του ναυτικού σχηματισμού.

Στο περίπτερο της Rheinmetall κατά τη διάρκεια της φετινής ναυτικής έκθεσης Euronaval 2026, παρουσιαζόταν η νέα αντίληψη της εταιρίας για το νέο βοηθητικό πλοίο του γερμανικού ναυτικού. Το NTV 130 (Naval Tender vessel 130) όπως μας εξήγησαν οι άνθρωποι της εταιρίας δεν πρόκειται απλά για ένα νέας γενιάς βοηθητικό πλοίο που θα λάβει μέρος στη διεκδίκηση του συμβολαίου για την αντικατάσταση έξι βοηθητικών πλοίων του Deutsche Marine αλλά για έναν ελβετικό σουγιά για το γερμανικό όσο και για δυνητικούς διεθνείς πελάτες.Η σχεδιαστική φιλοσοφία του NTV 130 αντανακλά μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται τα σύγχρονα ναυτικά τη θαλάσσια υποστήριξη. Αντί για εξειδικευμένα βοηθητικά πλοία με περιορισμένο επιχειρησιακό ρόλο, προτείνεται μια ενιαία πλατφόρμα ικανή να αναλαμβάνει πολλαπλές αποστολές, προσαρμόζοντας τη διαμόρφωσή της μέσω αρθρωτών συστημάτων. Πρόκειται για μια πολυλειτουργική πλατφόρμα, σχεδιασμένη να λειτουργεί ως:πλοίο διοικητικής μέριμνας,μητρικό πλοίο (mothership) για εξυπηρέτηση/ ανεφοδιασμό κορβετών, ΤΠΚ, υποβρυχίων,κέντρο διοίκησης,μητρικό πλοίο (mothership) – πλατφόρμα επιχειρήσεων μη επανδρωμένων συστημάτωνπλοίο υποστήριξης ναρκοπολέμου,πλοίο υποστήριξης αμφίβιων επιχειρήσεων.Πλοίο νοσοκομείοΥποστήριξη επιχειρήσεων φυσικών καταστροφώνΝαρκοθέτησηΠετρέλευση εν πλώ.Σχεδιαστικά χαρακτηριστικάΤο πλοίο έχει ολικό μήκος 139,9 μέτρα, πλάτος 21,6 μέτρα, βύθισμα 6,8 μέτρα και εκτόπισμα 11800 τόνους. Το πλήρωμα του πλοίου αποτελείται από 40 αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και ναύτες κάτι που καταδεικνύει τον υψηλο αυτοματισμό των συστημάτων του πλοίου. Κύριο χαρακτηριστικό της σχεδίασης είναι η κάθετη πλώρη τύπου Χ με περίκλειστο πρωραίο κατάστρωμα. Μια σχεδιαστική αντίληψη πλώρης με κύριο γνώμονα την βελτιστοποίηση της υδροδυναμικής και της συμπεριφοράς του πλοίου σε έντονο κυματισμό καθώς και της ευστάθειας του πλοίου σε δύσκολες θαλάσσιες συνθήκες. Η κεντρικά τοποθετημένη, κλινόμενη καρίνα (canting keel) συμβάλλει στη σταθεροποίηση του σκάφους, περιορίζοντας τις εγκάρσιες κλίσεις (rolling) και διασφαλίζοντας έτσι τη λειτουργική ικανότητα ακόμη και υπό αντίξοες συνθήκες.Η σχεδίαση του πλοίου έχει γίνει σύμφωνα με τους κανονισμούς για πολεμικά πλοία με σημείωση (notation) ✠100A1 και Ice Class 1C FS. Το πρώτο αναφέρεται σε κορυφαίο πρότυπο κατάταξης πλοίων, το οποίο εκδίδεται από τον Lloyd’s Register για να πιστοποιήσει ότι ένα σκάφος πληροί αυστηρές κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά την ασφάλεια, τη δομή και τον εξοπλισμό. Ενώ το δεύτερο καταδεικνύει ότι είναι σχεδιασμένο για συνθήκες πάγου πρώτου έτους, από ελαφριές έως μέτριες και συγκεκριμένα για λεπτό πάγο πρώτου έτους πάχους έως 0,4 μ. ή για συνθήκες παγοθραυσμάτων που παρασύρονται ή σχηματίζουν πυκνή μάζα.Το πλοίο κινείται με κινητήρες ντίζελ οι οποίοι αποδίδουν ισχύ 16.600 kW οι οποίοι κινούν δύο αντιπεριστρεφόμενες προπέλες. Η διάταξη αυτή επιλέχθηκε για αύξηση της αποδοτικότητας και μείωση των κραδασμών σύμφωνα με την κατασκευάστρια εταιρία. Παράλληλα όμως διευκολύνει και την άφεση / ανάκτηση σκαφών από τις ράμπες της πρύμνης, ελαχιστοποιώντας τον κυματισμό που δημειουργείται στο πίσω μέρος του πλοίου. Στην περιοχή της πλώρης είναι ενσωματωμένος ένας ανασυρόμενος εγκάρσιος προωθητήρας, ο οποίος βελτιώνει σημαντικά την ικανότητα ελιγμών σε periorism;enaύδατα. Το σύστημα αυτό μπορεί να εκταθεί και να στραφεί προς σχεδόν οποιαδήποτε κατεύθυνση, εφόσον απαιτηθεί· αυτό σημαίνει ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο για την υποβοήθηση των ελιγμών, αλλά και ως σύστημα πρόωσης ανάγκης για την ασφαλή επιστροφή στο λιμάνι.Το πλοίο αν και βοηθητικό έχει εντυπωσιακό οπλισμό για την αυτοπροστασία του. Ο οπλισμός του αποτελείται από έναν εκτοξευτή 21 θέσεων RAM στην πλώρη για αντιπυραυλική και αντιαεροπορική προστασία σημείου με πυραύλους RIM-116 Block 2B, δύο αντιπυραυλικά CIWS πυροβόλων τύπου Millenium 35mm τοποθετημένα ένα πάνω από τη γέφυρα του πλοίου δεξιά και ένα στο πίσω μέρος της υπερκατασκευής αριστερά, καλύπτοντας τόξο 360 μοιρών. Το οπλισμό συμπληρώνουν δύο τηλεχειριζόμενοι σταθμοί των 30 χιλιοστών τοποθετημένοι στα ίδια σημεία με τα Millenium αλλά στην άλλη πλευρά καλύπτοντας επίσης τόξο 360 μοιρών. Επίσης δύο τηλεχειριζόμενοι σταθμοί πολυβόλων 12,7 χιλιοστών είναι είναι εγκατεστοιμένοι στην πλώρη σε κάθε πλευρά καθώς και τέσσερα σημεια πολυβόλων 12,7 χιλιοστών τοποθετημένα περιμετρικά. Τέλος τέσσερα συστήματα MΑSS για εκτόξευση αναλώσιμων κατά επερχόμενων βλημάτων είναι εγκατεστιμένα περιμετρικά για κάλυψη τόξου 360 μοιρών.Ο κύριος αισθητήρας του πλοίου είναι ένα περιστρεφόμενo 4D ραντάρ NS-100 της Thales Netherlands τεχνολογίας AESA με πομποδέκτες GaN. Το συγκεκριμένο ραντάρ έχει εμβέλεια 280 χιλιομέτρων κατά στόχων αέρος, 80 χιλιόμετρα κατά στόχων επιφανείας και μπορεί να διαχειριστεί έως 1000 ίχνη. Επίσης είναι εγκατεστημένα δύο συστήματα EO/IR, τέσσερα ραντάρ ναυτιλίας, ένα σύστημα TV/IR περιμετρικής κάλυψης, μάλλον πρόκειται για το Gatekeeper της Thales, σύστημα IFF και ζεύξεις επικοινωνιών Link 11,16,22.