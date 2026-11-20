Τις επόμενες ημέρες αρχίζουν στο Νότιο Ιόνιο οι σεισμικές έρευνες της κοινοπραξίας Chevron-HELLENiQ ENERGY από την εταιρεία TGS, όπως ανα...

Τις επόμενες ημέρες αρχίζουν στο Νότιο Ιόνιο οι σεισμικές έρευνες της κοινοπραξίας Chevron-HELLENiQ ENERGY από την εταιρεία TGS, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.Παράλληλα, η SLB, η Viridien και η BGP, τρεις από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου παγκοσμίως, υπέβαλαν προσφορές στον διεθνή διαγωνισμό της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ) για τη συλλογή και επεξεργασία σεισμικών δεδομένων σε θαλάσσιες περιοχές της Δυτικής και Νότιας Ελλάδας. Μαζί, τέσσερις από τις μεγαλύτερες εταιρείες γεωφυσικών και σεισμικών ερευνών του κόσμου, δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στον τομέα υδρογονανθράκων της χώρας.Το σεισμογραφικό πλοίο RAMFORM TETHYS της TGS, που φέρει το όνομα της αρχαιοελληνικής μυθολογικής Τιτανίδας Τηθύος, έφτασε στο Νότιο Ιόνιο για να αρχίσει τις έρευνες στις περιοχές παραχώρησης της Chevron-HELLENIQ ENERGY για λογαριασμό της κοινοπραξίας, μετά και την έγκριση του αιτήματος για έκδοση NAVTEX. Οι συγκεκριμένες ερευνητικές εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τα τέλη Ιανουαρίου 2027.Χθες, Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2026, συνεδρίασε η Επιτροπή Αξιολόγησης της ΕΔΕΥΕΠ για την αποσφράγιση των τριών προσφορών που υπεβλήθησαν στον διεθνή διαγωνισμό για τη χορήγηση αδειών αναζήτησης, με αντικείμενο την πρόσκτηση και επεξεργασία σεισμικών δεδομένων μη αποκλειστικής χρήσης (non-exclusive seismic data), εντός θαλασσίων περιοχών στη Δυτική και Νότια Ελλάδα. Θα ακολουθήσει η αξιολόγηση των προσφορών με στόχο την ανάδειξη ενός ή περισσοτέρων πλειοδοτών για την υλοποίηση του προγράμματος.